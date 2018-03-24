В селе Шира в Хакасии ликвидировали угрозу подтопления жилых домов

ТАСС, 24 марта. Угрозу подтопления талыми водами жилых домов в селе Шира в Хакасии, в котором проживает около 10 тыс. человек, ликвидировали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"Из-за обильного таяния снега в село пошли склоновые воды, инженерные мероприятия по отводу воды дали результат, подтопления домов удалось избежать. С подтопленных приусадебных участков спасатели откачивают воду мотопомпами. Также работают и автоцистерны", - говорится в сообщении.

Дорожные и коммунальные службы также провели очистку водопропускных труб и сделали отсыпку грунта. В ликвидации последствий подтопления задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.

Как уточнили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, всего подтопило 17 придомовых территорий.

Также отвод воды сейчас проводится в деревне Новокурск Бейского района, где произошло подтопление талыми водами 18 участков, туда выехали бригада специалистов и тяжелая техника. Также в Бейском районе на автодороге Бея - Дехановка на мосту в результате засорения водопропускной трубы произошло подтопление одного участка, работы по устранению ведутся. Паводковая ситуация осложнилась и в Аскизском районе на станции Камышта.

В этом году синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов в республике уже в ближайшее время. Это может привести к активному таянию снега и подтоплению пониженных участков.