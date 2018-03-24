Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В селе Шира в Хакасии ликвидировали угрозу подтопления жилых домов

В стране
24 марта, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее в населенном пункте подтопило 17 придомовых территорий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 марта. Угрозу подтопления талыми водами жилых домов в селе Шира в Хакасии, в котором проживает около 10 тыс. человек, ликвидировали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"Из-за обильного таяния снега в село пошли склоновые воды, инженерные мероприятия по отводу воды дали результат, подтопления домов удалось избежать. С подтопленных приусадебных участков спасатели откачивают воду мотопомпами. Также работают и автоцистерны", - говорится в сообщении.

Дорожные и коммунальные службы также провели очистку водопропускных труб и сделали отсыпку грунта. В ликвидации последствий подтопления задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.

Как уточнили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, всего подтопило 17 придомовых территорий.

Также отвод воды сейчас проводится в деревне Новокурск Бейского района, где произошло подтопление талыми водами 18 участков, туда выехали бригада специалистов и тяжелая техника. Также в Бейском районе на автодороге Бея - Дехановка на мосту в результате засорения водопропускной трубы произошло подтопление одного участка, работы по устранению ведутся. Паводковая ситуация осложнилась и в Аскизском районе на станции Камышта.

В этом году синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов в республике уже в ближайшее время. Это может привести к активному таянию снега и подтоплению пониженных участков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
6
Васильев: фигуристка Загитова на ЧМ оказалась не готова к тому, что может ошибаться
7
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама