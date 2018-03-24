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Утренние рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга задержали из-за тумана

В стране
24 марта, 10:25 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 24, марта. /ТАСС

Улучшение погодных условий ожидается после 11:00 по местному времени

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КАЛИНИНГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Утренние рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга задерживаются из-за тумана. Об этом сообщила в субботу в дирекция авиаузла.

"Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие рейсов задерживается", - сообщается на официальном сайте аэропорта. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00 по местному времени (12:00 мск).

По данным онлайн-табло Храброво, задерживается прибытие семи рейсов из московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также Санкт-Петербурга.

По данным регионального главка МЧС, в субботу по области ожидается переменная облачность без осадков при температуре до плюс девяти градусов и ветре не более 8 м/с. Видимость на дорогах при тумане - от 500 м до 1 км. Опасных погодных явлений не прогнозируется.

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