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СК начал проверку из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Мурманской области

В стране
24 марта, 10:43 UTC+3 МУРМАНСК

По данным ведомства, с путей сошли 20 вагонов

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МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/ Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало проверку по факту схода с рельсов грузового состава в ночь на субботу, сообщили в ведомстве.

"На место происшествия выехали следователи СК РФ по Мурманской области. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, частично повреждены железнодорожные пути и три опоры линий электропередачи. По предварительной информации ущерб экологической безопасности не причинен", - уточнили в управлении.

Грузовые вагоны сошли с рельсов в полночь в субботу на участке Октябрьской железной дороги в Мурманской области вблизи станции "Выходной". Состав перевозил апатитовый концентрат.

По информации СУ СК РФ по Мурманской области, с путей сошли 20 вагонов, 14 опрокинулись, шесть остались на железнодорожном полотне. 35 неповрежденных вагонов транспортировали к ближайшим станциям. В результате происшествия повреждено около 300 метров железнодорожного пути и три пролета контактных линий, проводятся восстановительные работы.

Апатитовый концентрат производится компанией "Апатит" (входит в "Фосагро"), часть его доставляется в Мурманск для отправки судами на экспорт.

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