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Сильный ветер снес крыши домов в горном районе Ингушетии

В стране
24 марта, 10:47 UTC+3 МАГАС МАГАС 24, марта. /ТАСС

По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал

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© Аслан Ахриев/Администрация Джейрахского района

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Сильный ветер снес крыши домов и опорные столбы линий электропередачи в Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщил в субботу ТАСС сотрудник администрации района Аслан Ахриев.

"В 02:00 (мск) поднялся ветер и примерно у 13 домов либо полностью, либо наполовину снесло крыши. Попадали столбы и даже кирпичные заборы", - рассказал Ахриев.

По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал. "Никаких жертв нет, и это главное. Электричество отключить во всем районе дал указание глава района, чтобы не было перехлестов и замыканий", - рассказал пресс- секретарь МЧС региона Иса Костоев.

По его словам, подачу электроэнергии пока не восстановили. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона.

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