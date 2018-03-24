Сильный ветер снес крыши домов в горном районе Ингушетии

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Сильный ветер снес крыши домов и опорные столбы линий электропередачи в Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщил в субботу ТАСС сотрудник администрации района Аслан Ахриев.

"В 02:00 (мск) поднялся ветер и примерно у 13 домов либо полностью, либо наполовину снесло крыши. Попадали столбы и даже кирпичные заборы", - рассказал Ахриев.

По информации МЧС региона, в результате ЧП никто не пострадал. "Никаких жертв нет, и это главное. Электричество отключить во всем районе дал указание глава района, чтобы не было перехлестов и замыканий", - рассказал пресс- секретарь МЧС региона Иса Костоев.

По его словам, подачу электроэнергии пока не восстановили. На место происшествия выехала правительственная комиссия региона.