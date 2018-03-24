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Около 130 горных поселений Дагестана остались без света из-за ураганного ветра

В стране
24 марта, 11:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 24, марта. /ТАСС

Местные энергетики сообщили, что в течение дня произошло уже два отключения

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МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Около 130 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остались без света из-за ураганного ветра, сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"По причине неблагоприятных погодных условий 24 марта в 9:10 (мск) после повторного автоматического включения аварийно отключилась ВЛ 110 кВ "Шамильское Анцух" с отпайкой на ПС "Гидатль". В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы Республики Дагестан. <...> Обесточены порядка 130 населенных пунктов. Отключенная мощность составила 22 МВт", - сказала Дудченко.

Она уточнила, что в 08:30 энергоснабжение уже нарушалось, в 09:02 его восстановили, однако из-за ураганного ветра произошло повторное отключение.

По данным регионального главка МЧС, 24 марта в предгорных и горных районах Дагестана местами небольшие осадки в виде дождя, туман. Ветер до 28 м/с. Температура днем местами до плюс 23 градусов.

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