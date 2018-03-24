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Прилет четырех рейсов из Москвы и Сочи задерживается из-за тумана в аэропорту Симферополя

В стране
24 марта, 11:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта./ТАСС

Задержки в среднем составляют до полутора часов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта./ТАСС/. Прилет четырех рейсов, в том числе трех из Москвы, задерживается из-за плохой видимости в аэропорту Симферополя. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель аэропорта Игорь Лаптев.

"В аэропорту плохая видимость, туман. Задержки в среднем составляют до полутора часов. Ситуация нормализуется по прогнозу к 12:00 мск. Сейчас уже один борт из Москвы приземлился, на подлете еще три рейса из Москвы и один из Сочи", - сказал Лаптев.

Ранее сообщалось, что из-за тумана приостановила свою работу и Керченская переправа, которая связывает Крымский полуостров с остальной Россией.

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