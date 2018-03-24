Новосибирские спасатели помогут алтайским коллегам в борьбе с паводком

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Новосибирские спасатели помогут алтайским коллегам в ликвидации последствий весеннего паводка. Как сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в Алтайский край для этих целей направлено 100 спасателей из Новосибирска.

"Сегодня приказом начальника Сибирского регионального центра МЧС России принято решение об усилении группировки сил и средств. 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Коченевского района Новосибирской области на 21 транспортном средстве выдвинулись в Алтайский край для ликвидации последствий весеннего половодья", - говорится в сообщении.

Новосибирские спасатели будут заниматься подворовым обходом, при необходимости оказывать адресную помощь в эвакуации в пункты временного размещения. Уточняется, что все необходимое оборудование и инструменты для проведения спасательных работ новосибирцы возьмут с собой, в том числе беспилотный летательный аппарат для проведения разведки.

Весенний паводок на Алтае

Подтопление талыми водами началось в пятницу в предгорных районах Алтайского края, вода зашла почти на 300 участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах. Как сообщил ТАСС глава Краснощековского района Александр Бобрышев, на утро субботы в районе было подтоплено два населенных пункта.

"В Краснощековском районе подтоплены два населенных пункта - Усть-Козлуха и Маралиха. Некоторые люди выехали из своих домов к родственникам. Ситуация может ухудшиться, если будет потепление", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам, в Алтайском крае в этом году в период весеннего паводка затопление может распространиться на 46 районов, где проживают 42 тыс. человек. В регионе подготовлены 256 пунктов временного размещения вместимостью 35 тыс. человек. Для обеспечения пропуска паводковых вод в крае могут задействовать более 14 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники. По данным краевого ГУ МЧС, сильные осадки и теплая весенняя погода в ближайшие дни могут вызвать интенсивное таяние снега в населенных пунктах и разлив малых рек.