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Глава сельсовета в Хакасии спасла от подтопления три села

В стране
24 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Светлана Бугаева своевременно запустила систему оповещения в селе Сабинка, деревнях Калы и Новокурск

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ТАСС, 24 марта. Главное управление МЧС по Хакасии приняло за сутки 40 звонков о подтоплениях паводком. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства, отметив, что такие звонки помогают своевременно принять меры по предотвращению подтоплений.

"Оперативно-дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях работает в круглосуточном режиме, за минувшие сутки оперативные дежурные приняли около 40 звонков от населения с сообщениями о подтоплении талыми водами участков или дорог. На все звонки реакция была незамедлительной", - сказали в ведомстве.

В качестве примера в главке рассказали о ночном звонке из деревни Новокурск. Информацию о подтоплении деревни передали главе Сабинского сельского совета Светлане Бугаевой, которая запустила систему оповещения в селе Сабинка, деревнях Калы и Новокурск. "Среди ночи к работе приступила тяжелая техника, началась откачка воды. В итоге эта работа смогла остановить склоновые воды и предотвратить большой ущерб", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ, весеннее половодье в России развивается в соответствии с прогнозом. В Амурской области, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях остаются подтопленными 21 жилой дом и 320 приусадебных участков, в Ростовской области - три низководных моста.

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