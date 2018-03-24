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Девять пациентов психоневрологического интерната в ЕАО госпитализировали с пневмонией

В стране
24 марта, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в медучреждении от пневмонии скончались четыре пациента

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ТАСС, 24 марта. Биробиджанский психоневрологический интернат, где ранее от пневмонии скончались четверо подопечных, проводит вирусологические обследования пациентов и персонала. Десять человек госпитализированы, девять из них с пневмонией, сообщили ТАСС в управлении внутренней политики Еврейской автономной области (ЕАО).

"Всего на сегодняшний день госпитализированы 10 человек. Девять заболевших пневмонией находятся в терапевтическом отделении областной больницы, их состояние оценивается как средней тяжести. Один человек с диагнозом ОРВИ помещен в инфекционную больницу", - сообщила начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления внутренней политики ЕАО Екатерина Ртищева.

По данным управления, организовано выездное обследование пациентов, задействован передвижной рентгенкабинет. "В интернате продолжается вирусологическое обследование подопечных и персонала. При выявлении признаков заболевания у сотрудников, они не будут допущены к работе", - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что четыре пациента скончались от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате, все социальные учреждения области ждет проверка. Следователи регионального управления СК проводят проверку по данному факту.

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