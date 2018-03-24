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Лесопарковую зону обустроят в Карачаевске после голосования за объекты для благоустройства

В стране
24 марта, 13:54 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, марта. /ТАСС

В частности, планируется провести ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны и обустроить пешеходные дорожки

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ЧЕРКЕССК, 24 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии, куда входят города Карачаевск и Теберда, на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказалось за первоочередное благоустройство лесопарковой зоны по улице Чкалова. Об этом сообщил ТАСС замначальника управления экономического развития, строительства и ЖКХ администрации городского округа Руслан Башлаев.

"В рейтинговом голосовании, проходившем на 17 участках, приняли участие 4124 человека, явка - 51,55%. Более 30% или 1279 горожан выбрали для благоустройства в 2018 году лесопарковую зону по улице Чкалова в южной части Карачаевска, где, в частности, планируется провести ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, обустроить пешеходные дорожки", - сказал Башлаев.

Из семи выставленных на голосование дизайн-проектов в тройку лучших также попали проекты по благоустройству территории рядом со школой № 5 Карачаевска и парковой зоны в городе Теберде. "За них проголосовали 949 (23%) и 796 (19,3%) горожан", - добавил собеседник агентства.

Голосование по выбору общественных зон для благоустройства в Карачаево-Черкесии проводилось 22 марта также в Черкесске и Усть-Джегуте, где наибольшую поддержку получили проекты, предусматривающие создание в столице КЧР современного спортивного городка и благоустройство территории пруда микрорайона Московского Усть-Джегуты.

Всего в республике по итогам предварительного опроса отобрали на рейтинговое голосование 15 дизайн-проектов. "Разработкой эскизов для рейтингового голосования занимались, в том числе, студенты Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии и Карачаево-Черкесского государственного университета им. Умара Алиева", - написал на своей странице в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

Он отметил, что пространства, получившие наибольшую поддержку местных жителей, обустроят в 2018 году, остальные 12 - в течение следующих пяти лет.

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СКФО Северный Кавказ Карачаево-Черкесия Великая Отечественная война
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