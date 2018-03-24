В Бурятии спасли пострадавшего в горах туриста

УЛАН-УДЭ, 24 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 80-летнего туриста, получившего травму во время восхождения в горах Восточных Саян на местности Шумак в Бурятии. Для срочной эвакуации пострадавшего потребовался вертолет, сообщила в субботу республиканская пресс-служба ГУ МЧС России.

"На место происшествия вылетел борт Ми-8 санитарной авиации с двумя медицинскими работниками центра медицины катастроф и с тремя спасателями. Благодаря совместным действиям сил и средств территориальной подсистемы Республики Бурятия удалось оказать своевременную помощь пострадавшему и эвакуировать его в лечебное учреждение города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

У пожилого мужчины в результате предварительного осмотра диагностировали перелом ключицы, в удовлетворительном состоянии его транспортировали в больницу. Как уточняет пресс-служба, пострадавший совершал восхождение в составе туристической группы.

Шумак - высокогорная долина реки Шумак в центре Восточных Саян, популярное среди туристов место. В этом районе также находятся Шумакские минеральные источники, которые используются для лечения различных заболеваний. Туда можно попасть пешими и конными маршрутами, а также на вертолете.