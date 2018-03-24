На Ямале отметили День оленевода

САЛЕХАРД, 24 марта. /ТАСС/. Сотни жителей и гостей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) собрались в субботу на берегу реки Полябты в Салехарде, чтобы отметить День оленевода - главный праздник коренных народов Крайнего Севера, передает корреспондент ТАСС.

В середине этой недели в Салехард пришли 40-градусные морозы. В субботу в городе на Полярном круге потеплело до минус 30. Многие греются в гостевых чумах, их установили прямо на льду замершей реки, там угощают горячим чаем, сушками и леденцами. Впервые в этом году по благословению местной епархии работает чум-часовня. По словам прихожанки Ольги, для православных тундровиков это единственная возможность поставить свечку, помолиться и послушать Евангелие на ненецком языке.

Главное событие праздника - гонка на оленьих упряжках, за победу и снегоход борются более 25 оленеводов. "Вот для меня, например, снегоход - не главное, важно доказать, что ты лучше, круче других ездишь. Такие гонки - большой азарт, мне сейчас 24 года, а гонять я начал с 14 лет, у меня уже тысяча оленей. День оленевода - единственный день в году, когда мы собираемся вместе, видим друг друга, конечно, это большой праздник", - рассказал ТАСС оленевод из Приуральского района Петр Климов.

Молодые оленеводы проверяют не только силу своих оленей. Они показывают и свои умения - метают тынзян на хорей (аркан на палку, имитирующую оленьи рога - прим. ТАСС), прыгают через нарты, перетягивают палку, устраивают схватки в национальной борьбе, демонстрируют тройной национальный прыжок.

Чумработницы - жены оленеводов, которые ведут хозяйство в чумах, соревнуются в красоте национальных костюмов, сделанных своими руками. Они продают шкуры оленей, песцов, лис, пояса, меховые шапки, варежки и обувь - пимы. На ярмарке можно купить северную рыбу и оленину, мед и дикоросы, которые привезли тундровики.

"Не многие знают, что установка чума - обязанность жены оленевода, зимой на это уходит около часа или даже меньше, на один чум требуется до 80 оленьих шкур. Мы также, как и обычные домохозяйки, варим, стираем, убираем, а еще выделываем шкуры, шьем, одеваем всю семью. Из оленины готовим котлеты, пельмени, супы, плов, пирожки. В наших трудовых [книжках] записано, что мы - оленеводы третьего разряда, но скоро обещают чумработницу сделать отдельной профессией, давать зарплату получше", - пояснила ТАСС чумработница с 25-летним стажем Марина Терентьева.

Оленеводы мира

В День оленевода в Салехард приехали участники заседания Совета ассоциации "Оленеводы мира", которое пройдет 25 марта. Праздник посетили делегаты из российских регионов и других стран, в том числе из Норвегии, Швеции, Финляндии и Шотландии.

Впервые в Салехарде с деловым визитом прибыли представители органов власти Сингапура. "Сингапур стал членом-наблюдателем Арктического совета, чтобы иметь возможность обмениваться мнениями по поводу будущего Арктики и вносить свои предложения. Мы поддерживаем обмен мнениями по таким вопросам, как защита окружающей среды, образование, здравоохранение, именно поэтому мы сегодня приехали в Салехард, чтобы лучше понять быт и культуру местных коренных жителей. <…> В ответ мы приглашаем представителей местных коренных народов посетить Сингапур", - сказал на празднике государственный министр в канцелярии премьер-министра, министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), это 13% от всех КМНС России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).