Число умерших от пневмонии в биробиджанском интернате выросло до пяти

ТАСС, 25 марта. Число умерших от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Еврейской автономной области.

"Один человек скончался сегодня. Общее число погибших в интернате возросло до пяти", - сообщили в пресс-службе управления СУ СК.

Ранее сообщалось, что в интернате от пневмонии скончались четыре пациента. В учреждении ввели круглосуточное дежурство медиков.

По данным Роспотребнадзора по ЕАО, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции. Девяти пациентам из 26 госпитализированных с подозрением на ОРВИ/грипп лабораторно подтвердили грипп В.