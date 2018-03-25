В Ботлихском районе Дагестана сняли режим контртеррористической операции

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Введенный в селе Анди Ботлихского района Дагестана режим контртеррористической операции снят. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе НАК в Дагестане.

"Решением руководителя оперативного штаба в Республике Дагестан в 14:00 мск 25 марта режим контртеррористической операции в административных границах села Анди Ботлихского района Дагестана прекращен", - сказал собеседник.

По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета, ранее поступила информация о том, что в частном доме в селе Анди скрывается вооруженный бандит, совершивший ряд преступлений террористической направленности. Начальник УФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении с 15:40 мск 24 марта контртеррористической операции.

Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения был нейтрализован. По имеющимся оперативным данным НАК, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности в Ботлихском районе.