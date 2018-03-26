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Казань получила престижную международную премию в сфере городского хозяйства

В стране
26 марта, 11:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, марта. /ТАСС

Премия имени первого премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю - это международная награда, которая вручается раз в два года городам и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инноваций

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КАЗАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Казань первым из российских городов получила специальную номинацию всемирной премии Ли Куан Ю за успехи в управлении и внедрение инноваций в городском хозяйстве, сообщила первый заместитель главы Казани Евгения Лодвигова на заседании исполкома города.

"В 2017 году исполнительным комитетом Казани была подана заявка на участие в премии Ли Куан Ю. В период со 1 по 4 октября 2017 года с целью окончательного отбора победителя конкурсная комиссия премии приехала в Казань с инспекционным визитом. Совет премии и конкурсная комиссия 16 марта 2018 года признали Казань достойной специальной номинации, информация о результатах премии была опубликована на официальном сайте премии. Конкурсная комиссия была впечатлена стратегическими решениями, которые принимает руководство города в области спорта, медицины, питания, института семьи, что привело к улучшению общего качества жизни горожан", - сказала она.

Как сообщила Лодвигова, премия имени первого премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю - это международная награда, которая вручается раз в два года городам и их руководителям за успехи в управлении и внедрении инноваций в целях улучшения городского хозяйства. Заявки городов оцениваются жюри с точки зрения архитектуры, эффективности экономики, законодательной базы, политики правительства. Среди городов, выбранных для особого упоминания, в этом году отмечены также Гамбург (Германия), Сурабая (Индонезия) и Токио (Япония).

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