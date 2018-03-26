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Чечня отметила 15-летие конституции спортивными состязаниями, конкурсами и фотовыставками

В стране
26 марта, 15:59 UTC+3

В этот день в 2003 году в регионе прошел первый общенародный референдум

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на торжественном собрании, посвященном Дню конституции Чечни, в Государственном театрально-концертном зале
Глава Чечни Рамзан Кадыров на торжественном собрании, посвященном Дню конституции Чечни, в Государственном театрально-концертном зале
Глава Чечни Рамзан Кадыров на торжественном собрании, посвященном Дню конституции Чечни, в Государственном театрально-концертном зале
© Елена Афонина/ТАСС
Председатель Совета алимов Чеченской Республики Хож-Ахмед Кадыров, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев
Председатель Совета алимов Чеченской Республики Хож-Ахмед Кадыров, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев
Председатель Совета алимов Чеченской Республики Хож-Ахмед Кадыров, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов
Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов
Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на торжественном собрании, посвященном Дню конституции Чечни, в Государственном театрально-концертном зале
© Елена Афонина/ТАСС
Председатель Совета алимов Чеченской Республики Хож-Ахмед Кадыров, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

Во всех районах Чечни 23 марта прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Конституции республики. В этот день в 2003 году в регионе прошел первый общенародный референдум. Жители Чечни проголосовали за конституцию, которая закрепляла республику в статусе региона России. За принятие основного закона проголосовало 95,48% избирателей при явке 95,97%.

День конституции в Чечне официально является выходным днем. В республике прошли спортивные состязания, конкурсы и фотовыставки, а также спектакли. Торжественное собрание в честь годовщины референдума по конституции Чечни состоялось в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. В нем принял участие глава республики Рамзан Кадыров.

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