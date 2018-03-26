Чечня отметила 15-летие конституции спортивными состязаниями, конкурсами и фотовыставками

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Во всех районах Чечни 23 марта прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Конституции республики. В этот день в 2003 году в регионе прошел первый общенародный референдум. Жители Чечни проголосовали за конституцию, которая закрепляла республику в статусе региона России. За принятие основного закона проголосовало 95,48% избирателей при явке 95,97%.

День конституции в Чечне официально является выходным днем. В республике прошли спортивные состязания, конкурсы и фотовыставки, а также спектакли. Торжественное собрание в честь годовщины референдума по конституции Чечни состоялось в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. В нем принял участие глава республики Рамзан Кадыров.