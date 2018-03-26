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В Краснодаре восстановят поврежденный при взрыве газа подъезд дома

В стране
26 марта, 13:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, марта. /ТАСС

Взрыв газа произошел 10 марта

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КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Эксперты установили, что несущие конструкции поврежденного в результате взрыва газа в марте дома в Краснодаре не пострадали, и поэтому квартиры можно восстановить, сообщила  пресс-служба мэрии.

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© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС

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"Специалисты завершили детальное обследование. По их заключению, взрыв газа не нанес существенного вреда несущим конструкциям дома. Эксперты пришли к выводу, что четвертый подъезд (на пятом этаже которого и произошел взрыв газа - прим. ТАСС) подлежит восстановительному ремонту. Предстоит заменить наиболее пострадавшие конструкции четвертого и пятого этажей, крыши, восстановить внутренние перегородки, выполнить отделочные работы", - говорится в сообщении.

Добавляется, что проект восстановления поврежденного подъезда разработают на основании проведенного обследования.

По данным пресс-службы, на аппаратном совещании у мэра Краснодара в понедельник одобрили и решение о выплатах из городского бюджета для жильцов пострадавшего подъезда. Все 38 человек получат по 10 тыс. рублей. За частично поврежденное имущество восьми жильцов дополнительно получат по 50 тыс. рублей. Семья, которая жила в наиболее пострадавшей квартире (супруги и двое их сыновей, которые пострадали при взрыве) получит 400 тыс. рублей.

"Вопросы получения компенсации тщательно проработаны и оформлены. Все жители четвертого подъезда получат единовременные выплаты. Сейчас необходимо организовать максимально быстрое оповещение жильцов и выплату средств, чтобы люди получили компенсации без задержек. При этом не менее важная задача восстановление пострадавшего дома", - приводятся в сообщении слова мэра Евгения Первышова.

Взрыв газа произошел 10 марта на пятом этаже пятиэтажного дома в четвертом подъезде. Пострадали семь человек: два ребенка 9 и 12 лет попали в реанимацию, также госпитализирован их отец, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела и позднее скончался в больнице. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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