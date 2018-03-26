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Губернатор Севастополя заявил, что городские муниципалитеты не выполняют свои обязанности

В стране
26 марта, 13:44 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Дмитрий Овсянников добавил, что муниципальные чиновники не отрабатывают выделяемые им деньги и ничем не занимаются

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Севастополя не выполняют возложенные на них полномочия. Такое мнение высказал губернатор города Дмитрий Овсянников в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя после соответствующего доклада главы департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Валентина Демидова.

Десять муниципальных образований Севастополя получили расширенные полномочия в апреле прошлого года. Большая часть из них касается вопросов благоустройства, в том числе, санитарной очистки территорий, ремонта внутриквартальных дорог, строительства детских и спортивных площадок. Для выполнения этих полномочий правительство города увеличило финансирование муниципалитетов, а также планировало в дальнейшем расширять полномочия и увеличивать финансирование.

"Выделено 240 млн рублей <…> по переданным полномочиям [в 2018 году], которые не исполняются, нам ваша работа стоит дорого, но слайды [доклада] показывают, что она просто не исполняется, вы не отрабатываете те деньги, которые вам дают, ничем не занимаетесь", - обратился Овсянников к главам муниципалитетов после доклада Демидова.

По итогам доклада губернатор обратил внимание, что в текущем году контракты на ремонт внутриквартальных дорог заключили лишь на 2% от общего объема, при этом из выделенных на благоустройство в муниципальных образованиях 40 млн рублей освоили от 5% до 9%.

В связи с таким положением дел Овсянников заявил, что ранее планировавшееся расширение полномочий муниципальных образований пока осуществляться не будет, а запланированное на 27 марта рассмотрение законопроекта об этом в городском парламенте откладывается.

Как сообщалось ранее этим законопроектом к ранее переданным полномочиям планировалось передать муниципалитетам компетенции по содержанию и благоустройству пляжей и кладбищ, составлению административных протоколов о незаконной торговле и выбросу мусора, а также по выявлению и постановке на учет бесхозяйного имущества. Второе (окончательное) чтение по законопроекту должно было состояться 27 марта на сессии Заксобрания Севастополя.

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