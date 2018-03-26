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Минкавказ: разработка стратегии развития туризма в СКФО находится на завершающей стадии

В стране
26 марта, 13:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 26, марта. /ТАСС

После разработки стратегию направят на согласование в федеральные органы власти и внесут на рассмотрение правительства РФ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе на период до 2035 года находится на завершающей стадии разработки. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

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"Пока еще [стратегия] находится в разработке. Все направления, о которых говорили, они будут обязательно отражены. Сейчас наши партнеры (Финансовый университет при правительстве РФ - прим. ТАСС), которые по госконтракту выполняют данную работу, завершают ее, и надеемся в ближайшее время получить [результат]", - сказала она.

По словам заместителя министра, после разработки стратегию направят на согласование в федеральные органы власти и внесут на рассмотрение правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

К разработке стратегии привлечены федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители отраслевых организаций и эксперты, специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

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