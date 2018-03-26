Минкавказ: разработка стратегии развития туризма в СКФО находится на завершающей стадии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе на период до 2035 года находится на завершающей стадии разработки. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Пока еще [стратегия] находится в разработке. Все направления, о которых говорили, они будут обязательно отражены. Сейчас наши партнеры (Финансовый университет при правительстве РФ - прим. ТАСС), которые по госконтракту выполняют данную работу, завершают ее, и надеемся в ближайшее время получить [результат]", - сказала она.

По словам заместителя министра, после разработки стратегию направят на согласование в федеральные органы власти и внесут на рассмотрение правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

К разработке стратегии привлечены федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители отраслевых организаций и эксперты, специалисты Финансового университета при правительстве РФ.