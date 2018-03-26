Стадо оленей на арктическом острове Колгуев восстанавливается

АРХАНГЕЛЬСК, 26 марта. /ТАСС/. Стадо северных оленей на арктическом острове Колгуев (Ненецкий автономный округ) в Баренцевом море начало восстанавливаться после массового падежа 2012-13 гг. Как сообщает пресс-служба администрации НАО, впервые за пять лет на острове проведен подсчет оленей.

"На острове Колгуев завершился первый за последние пять лет подсчет оленьего стада. Через кораль, построенный оленеводами в 70 километрах от поселка Бугрино, прошли 466 голов оленей. Мероприятие по просчету оленей на Колгуеве проводится в рамках работы по восстановлению островного стада и приурочено Году оленеводства в НАО", - говорится в сообщении.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. "Биологическое исследование делали: [причина] истощение пастбищ. К сожалению, некоторое время подсчет не делали, стадо само по себе по острову гуляло, до 9-10 тыс. оленей было основное стадо, но подсчеты не делали, и никто не мог сказать, сколько на самом деле оленей. [В итоге возник] перевыпас, получилось, что хорошие пастбища остались на северо-западе, остальное все истоптано", - пояснил ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин.

Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них 145 - самки. Первым шагом по естественному восстановлению оленьего поголовья на Колгуеве стал завоз 14 хоров (хор - самец-вожак - прим. ТАСС), организованный властями НАО в 2015 году, еще 10 ездовых быков были доставлены на остров в 2017 году.

Самым трудным процессом стал сбор оленей в стадо из-за ландшафта острова, на котором много сопок и каньонов: оленей собирали при помощи снегоходов около недели. Подсчет показал, что большую часть стада составляют важенки (самки), их 262, взрослых хоров (самцов) 32, еще 172 оленя - телята, которые родились весной 2017 года. Ожидается, что в этом году родится около 220 оленят.

Таким образом, через два года при благоприятных условиях число оленей на Колгуеве может превысить 1000 голов. "На Колгуеве однозначно оленеводство будет, стадо есть, рано или поздно оно вырастет. На острове выпас оленей ведется не так, как на большой земле, стада ходят сами по себе, не с охраной: такая форма сложилась и на Вайгаче (остров в Баренцевом море, входит в состав НАО - прим. ТАСС), но там численность регулируется, они более четко к этому подходили, чем на Колгуеве", - пояснил ТАСС руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Архангельского областного собрания от автономного округа Матвей Чупров.