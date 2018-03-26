В регионах пройдут масштабные проверки пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов страны провести вместе со спасателями проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. В регионах также проверят детские сады, школы, больницы, в Ленинградской области учения спасателей будут проводить чаще, в Костромской области вместе с противопожарной безопасностью проверят и антитеррористическую, а в самом Кемерове говорят о необходимости законодательных изменений после крупного пожара в ТЦ.

"Самое главное - это сделать выводы из произошедшей трагедии и, конечно, сделать так, чтобы впредь подобное не могло произойти. <…> Конечно, будут законодательные инициативы, какая-то законодательная работа по изменению существующих правил, нормативов и так далее", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. О том, как именно будут проходить внеплановые инспекции в регионах - в материале ТАСС.

Дополнительные учения и "надзорные каникулы"

В Ленинградской области также планируется провести учения. Губернатор Александр Дрозденко распорядился создать комиссию, которая определит, какие дополнительные меры необходимо принять для их обеспечения. Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов рассказал ТАСС, что действенным способом заставить бизнесменов соблюдать требования пожарной безопасности в местах массового пребывания людей могло бы стать обязательное страхование зданий. "В таком случае уже страховая компания, чтобы не нести убытки, будет заинтересована, чтобы в застрахованном здании соблюдались меры пожарной безопасности, сотрудники были проинструктированы на случай ЧП. Это нормальная мировая практика, сейчас у нас в России обязательного страхования нет", - сказал Абросимов.

По просьбе МЧС в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга подготовили список из 64 торгово-развлекательных центров, которые в ближайшее время проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности, а в самых крупных ТЦ города - "Галерея" и IKEA - ТАСС сообщили, что пожарная безопасность в их центрах соответствует всем стандартам, регулярно проходят соответствующие учения персонала.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов просил обратить особое внимание на собственников ТЦ и, комментируя ЧП в Кемерово, также отметил, что необходимо прививать культуру ведения бизнеса.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт также поручил проверить все места массового пребывания людей в регионе после крупного пожара в Кемерове. "Взять под особый контроль те места, где будут на массовых мероприятиях наши дети, школьники", - сказал губернатор.

Меры безопасности также усилят в Челябинске, Мурманской, Свердловской, Тюменской, Саратовской и Омской областях, в первую очередь там, где спасатели уже выявляли нарушения, в Хакасии, в Магаданской области, на Сахалине, где по поручению губернатора региона Олега Кожемяко, особое внимание уделят схемам быстрой эвакуации людей из ТЦ. Власти Нижегородской области начали составлять график проверок мест массового пребывания и отдыха.

Строительные нормы и инспекция детсадов

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил аппарату комиссии по ЧС и министерству промышленности Новосибирской области выявить собственников торговых центров в Новосибирской области и направить им рекомендации по проведению проверки систем противопожарной безопасности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поручил главам администраций районов и городскому департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства в срок до 3 апреля проверить торгово-развлекательные центры Новосибирска на предмет пожарной безопасности. В Алтайском крае, по поручению губернатора Александра Карлина, будет надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей. "Речь идет не только о собственно объекте, но и об инфраструктуре вокруг крупных ТРЦ, досуговых и других подобных учреждениях. Нередко эти объекты стараются возвести там, где не обеспечен должны подъезд, нет условий для стоянки транспорта. Нужно все это посмотреть в комплексе", - добавил Карлин.

После пожара в Кемерове глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ города на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. Кроме этого он поручил отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества. Аналогичную установку получили профильные ведомства в Ульяновской и Рязанской областях. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил в течение недели произвести проверку всех без исключения мест массового пребывания людей, включая все крупные торговые и развлекательные центры, учреждения культуры, спорта, проверить, все запасные выходы, чтобы были огнетушители, пожарные рукава.

"Лучше получить замечание за внеплановую проверку, нежели допустить гибель людей", - сказал глава региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области, в регионе также планируются профилактические мероприятия. "В каком виде: может, это будут встречи с руководством торгово-развлекательных центров, или выход на место - вопрос пока решается, но решение принято, что все будет проведено на этой неделе", - сказали в пресс-службе областного МЧС.

Заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по НАО Александр Игнатьев сообщил ТАСС, что в округе проводится постоянная работа по профилактике гибели при пожарах, особенно в местах массового скопления людей, в том числе с демонстрацией видеоматериалов. Проверки торговых центров в Красноярске могут начаться уже завтра, сообщили ТАСС в региональном правительстве, а глава Смоленска Владимир Соваренко распорядился за две недели провести проверки в торговых центрах города по всем видам деятельности, которые так или иначе связаны с безопасностью.

В Костромской области по требованию губернатора Сергея Ситникова проведут комплексные проверки обеспечения не только противопожарной, но и антитеррористической безопасности объектов, а также действий персонала на случай чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение профильным министрам проверить готовность больниц, объектов культуры, школ и детсадов на предмет готовности к возможным ЧС, а также призвал СМИ и блогеров поучаствовать в выявлении торговых объектов и ресторанов, где нарушаются правила пожарной безопасности. Как пояснили ТАСС в прокуратуре НАО, решение о проверках объектов с массовым скоплением людей примут после 30 марта, после проверки надзорного органа, т. е. регионального МЧС.

"Сегодня у нас будет плановое заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, там губернатором будут даны определенные поручения в соответствии с законодательством. То есть в тех торговых комплексах, которые ранее были взяты на контроль, повторно будет проведена проверка. Мы будем проверять все торговые центры, а именно те, где ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности", - сообщил ТАСС министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.

В декабре 2009 года в Перми произошел крупный пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", в котором погибли 156 человек. Тогда возгорание на юбилейной вечеринке клуба возникло из-за использования пиротехники в помещении, где, как установлено, нарушались правила пожарной безопасности и строительных норм. Сейчас, по словам Ковтуна, в Прикамье таких проблем с пожарной безопасностью нет.

В Башкирии и регионах Северного Кавказа уже проходят проверки крупных торговых центров. Жители Ставропольского края в социальных сетях обращаются к главе региона с просьбой об усилении контроля. Несмотря на то, что в регионе нет таких крупных торговых центров, проверки пройдут и в Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров обязал правительство, региональное управление МЧС и глав муниципалитетов в течение 10 дней проверить все торговые центры. Дополнительное инспектирование мест массового пребывания людей, систем пожарной сигнализации и состояния аварийных выходов на случай экстренной эвакуации людей проведу и в Кабардино-Балкарии.

Большинство глав регионов на Юге России дали поручения проверить торгово-развлекательные центры и кинотеатры на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово.

"Мы обратим повышенное внимание на эту ситуацию, у нас много объектов, которые и в эксплуатацию не введены, и построены неизвестно как, поэтому, уверен, что меру ответственности все руководители понимают, в ближайшее время [необходимо] проверить все подобные объекты", - сказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников на аппаратном совещании правительства в понедельник. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что на полуострове пройдут проверки крупных торговых центров.

"За последний год в ряде регионов страны произошли пожары в крупных торговых центрах, в результате которых погибли и пострадали люди. Поручил МЧС начать проверку торговых центров Крыма на предмет соблюдения требований пожарной безопасности", - сообщил Аксенов, слова которого привела его пресс-служба.

В ближайшие дни начнутся проверки в торговых и развлекательных центрах в Краснодарском крае, который входит в число регионов РФ, где на душу населения приходится больше всего торговых площадей.

Масштабные проверки организуют и в Ростовской области, где в прошлом году произошло сразу три крупных пожара (в историческом центре города, в гостинице Torn House и на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке "Восточный"). Оперативное совещание в Волгоградской области, в которой в прошлом году десятки человек пострадали от масштабных природных пожаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово.