Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В регионах пройдут масштабные проверки пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

В стране
26 марта, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В Ленинградской области учения спасателей будут проводить чаще, в Костромской области вместе с противопожарной безопасностью проверят и антитеррористическую

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов страны провести вместе со спасателями проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. В регионах также проверят детские сады, школы, больницы, в Ленинградской области учения спасателей будут проводить чаще, в Костромской области вместе с противопожарной безопасностью проверят и антитеррористическую, а в самом Кемерове говорят о необходимости законодательных изменений после крупного пожара в ТЦ.

Смотрите также

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Самое главное - это сделать выводы из произошедшей трагедии и, конечно, сделать так, чтобы впредь подобное не могло произойти. <…> Конечно, будут законодательные инициативы, какая-то законодательная работа по изменению существующих правил, нормативов и так далее", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. О том, как именно будут проходить внеплановые инспекции в регионах - в материале ТАСС.

Дополнительные учения и "надзорные каникулы"

В Ленинградской области также планируется провести учения. Губернатор Александр Дрозденко распорядился создать комиссию, которая определит, какие дополнительные меры необходимо принять для их обеспечения. Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов рассказал ТАСС, что действенным способом заставить бизнесменов соблюдать требования пожарной безопасности в местах массового пребывания людей могло бы стать обязательное страхование зданий. "В таком случае уже страховая компания, чтобы не нести убытки, будет заинтересована, чтобы в застрахованном здании соблюдались меры пожарной безопасности, сотрудники были проинструктированы на случай ЧП. Это нормальная мировая практика, сейчас у нас в России обязательного страхования нет", - сказал Абросимов.

Смотрите также

Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

По просьбе МЧС в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга подготовили список из 64 торгово-развлекательных центров, которые в ближайшее время проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности, а в самых крупных ТЦ города - "Галерея" и IKEA - ТАСС сообщили, что пожарная безопасность в их центрах соответствует всем стандартам, регулярно проходят соответствующие учения персонала.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов просил обратить особое внимание на собственников ТЦ и, комментируя ЧП в Кемерово, также отметил, что необходимо прививать культуру ведения бизнеса.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт также поручил проверить все места массового пребывания людей в регионе после крупного пожара в Кемерове. "Взять под особый контроль те места, где будут на массовых мероприятиях наши дети, школьники", - сказал губернатор.

Меры безопасности также усилят в Челябинске, Мурманской, Свердловской, Тюменской, Саратовской и Омской областях, в первую очередь там, где спасатели уже выявляли нарушения, в Хакасии, в Магаданской области, на Сахалине, где по поручению губернатора региона Олега Кожемяко, особое внимание уделят схемам быстрой эвакуации людей из ТЦ. Власти Нижегородской области начали составлять график проверок мест массового пребывания и отдыха.

Строительные нормы и инспекция детсадов

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил аппарату комиссии по ЧС и министерству промышленности Новосибирской области выявить собственников торговых центров в Новосибирской области и направить им рекомендации по проведению проверки систем противопожарной безопасности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поручил главам администраций районов и городскому департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства в срок до 3 апреля проверить торгово-развлекательные центры Новосибирска на предмет пожарной безопасности. В Алтайском крае, по поручению губернатора Александра Карлина, будет надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей. "Речь идет не только о собственно объекте, но и об инфраструктуре вокруг крупных ТРЦ, досуговых и других подобных учреждениях.  Нередко эти объекты стараются возвести там, где не обеспечен должны подъезд, нет условий для стоянки транспорта. Нужно все это посмотреть в комплексе", - добавил Карлин.

Смотрите также
Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня"

Как наказывали виновников крупных пожаров в РФ. Досье

После пожара в Кемерове глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ города на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. Кроме этого он поручил отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества. Аналогичную установку получили профильные ведомства в Ульяновской и Рязанской областях. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил в течение недели произвести проверку всех без исключения мест массового пребывания людей, включая все крупные торговые и развлекательные центры, учреждения культуры, спорта, проверить, все запасные выходы, чтобы были огнетушители, пожарные рукава.

"Лучше получить замечание за внеплановую проверку, нежели допустить гибель людей", - сказал глава региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области, в регионе также планируются профилактические мероприятия. "В каком виде: может, это будут встречи с руководством торгово-развлекательных центров, или выход на место - вопрос пока решается, но решение принято, что все будет проведено на этой неделе", - сказали в пресс-службе областного МЧС.

Заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по НАО Александр Игнатьев сообщил ТАСС, что в округе проводится постоянная работа по профилактике гибели при пожарах, особенно в местах массового скопления людей, в том числе с демонстрацией видеоматериалов. Проверки торговых центров в Красноярске могут начаться уже завтра, сообщили ТАСС в региональном правительстве, а глава Смоленска Владимир Соваренко распорядился за две недели провести проверки в торговых центрах города по всем видам деятельности, которые так или иначе связаны с безопасностью.

Смотрите также

Крупнейшие пожары в России. Досье

В Костромской области по требованию губернатора Сергея Ситникова проведут комплексные проверки обеспечения не только противопожарной, но и антитеррористической безопасности объектов, а также действий персонала на случай чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение профильным министрам проверить готовность больниц, объектов культуры, школ и детсадов на предмет готовности к возможным ЧС, а также призвал СМИ и блогеров поучаствовать в выявлении торговых объектов и ресторанов, где нарушаются правила пожарной безопасности. Как пояснили ТАСС в прокуратуре НАО, решение о проверках объектов с массовым скоплением людей примут после 30 марта, после проверки надзорного органа, т. е. регионального МЧС.

"Сегодня у нас будет плановое заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, там губернатором будут даны определенные поручения в соответствии с законодательством. То есть в тех торговых комплексах, которые ранее были взяты на контроль, повторно будет проведена проверка. Мы будем проверять все торговые центры, а именно те, где ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности", - сообщил ТАСС министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.

В декабре 2009 года в Перми произошел крупный пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", в котором погибли 156 человек. Тогда возгорание на юбилейной вечеринке клуба возникло из-за использования пиротехники в помещении, где, как установлено, нарушались правила пожарной безопасности и строительных норм. Сейчас, по словам Ковтуна, в Прикамье таких проблем с пожарной безопасностью нет.

Смотрите также

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье

В Башкирии и регионах Северного Кавказа уже проходят проверки крупных торговых центров. Жители Ставропольского края в социальных сетях обращаются к главе региона с просьбой об усилении контроля. Несмотря на то, что в регионе нет таких крупных торговых центров, проверки пройдут и в Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров обязал правительство, региональное управление МЧС и глав муниципалитетов в течение 10 дней проверить все торговые центры. Дополнительное инспектирование мест массового пребывания людей, систем пожарной сигнализации и состояния аварийных выходов на случай экстренной эвакуации людей проведу и в Кабардино-Балкарии.

Большинство глав регионов на Юге России дали поручения проверить торгово-развлекательные центры и кинотеатры на пожарную безопасность после трагедии в Кемерово.

"Мы обратим повышенное внимание на эту ситуацию, у нас много объектов, которые и в эксплуатацию не введены, и построены неизвестно как, поэтому, уверен, что меру ответственности все руководители понимают, в ближайшее время [необходимо] проверить все подобные объекты", - сказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников на аппаратном совещании правительства в понедельник. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что на полуострове пройдут проверки крупных торговых центров.

"За последний год в ряде регионов страны произошли пожары в крупных торговых центрах, в результате которых погибли и пострадали люди. Поручил МЧС начать проверку торговых центров Крыма на предмет соблюдения требований пожарной безопасности", - сообщил Аксенов, слова которого привела его пресс-служба.

В ближайшие дни начнутся проверки в торговых и развлекательных центрах в Краснодарском крае, который входит в число регионов РФ, где на душу населения приходится больше всего торговых площадей.

Масштабные проверки организуют и в Ростовской области, где в прошлом году произошло сразу три крупных пожара (в историческом центре города, в гостинице Torn House и на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке "Восточный"). Оперативное совещание в Волгоградской области, в которой в прошлом году десятки человек пострадали от масштабных природных пожаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Хакасия Удмуртия Ингушетия Башкортостан Пермский край Алтайский край Омская область Санкт-Петербург Хабаровский край Рязанская область Тюменская область Калужская область Смоленская область Пензенская область Ростовская область Мурманская область Кабардино-Балкария Челябинская область Ульяновская область Сахалинская область Костромская область Магаданская область Ставропольский край Кемеровская область Саратовская область Свердловская область Волгоградская область Архангельская область Новосибирская область Ленинградская область Нижегородская область Ненецкий автономный округ Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович Кожемяко, Олег Николаевич Аксенов, Сергей Валерьевич Артамонов, Анатолий Дмитриевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Травников, Андрей Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама