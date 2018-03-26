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В Пермском крае представили врио главного федерального инспектора по региону

В стране
26 марта, 17:25 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 26, марта. /ТАСС

Сергей Половников ранее занимал должность главного федерального инспектора в Нижегородской области

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ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Врио главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю стал Сергей Половников, ранее занимавший должность главного федерального инспектора в Нижегородской области. Нового инспектора представили руководителям территориальных федеральных органов исполнительной власти на совещании в понедельник.

"Для меня большая честь работать в Пермском крае. Хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство Приволжского федерального округа (ПФО) и Михаила Викторовича Бабича за оказанное мне доверие. Вижу своей задачей здесь выстроить конструктивные отношения и выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным в своем послании Федеральному собранию. Открыт для любого общения, надеюсь на конструктивное сотрудничество", - сказал в своей речи Половников.

По данным аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, сейчас кандидатура Половникова находится на согласовании, этот процесс займет около двух-трех недель, после чего Половников вступит в должность главного федерального инспектора по Пермскому краю.

По словам заместителя полпреда президента в ПФО Алексея Сухова, долгое время Половников работал в органах внутренних дел, затем - в Федеральной службе по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ФСКН). С 2016 года Половников занимал должность ГФИ по Нижегородской области.

"Мы рассматриваем его как ... профессионала, зрелого сотрудника, способного добросовестно и в полной мере исполнять обязанности главного федерального инспектора по Пермскому краю", - добавил Сухов.

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