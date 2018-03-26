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В Марий Эл закрыли 11 школ из-за распространения ОРВИ

В стране
26 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

С 19 по 25 марта в республике зарегистрировали свыше 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ

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ТАСС, 26 марта. Роспотребназор закрыл 11 школ в Марий Эл из-за распространения ОРВИ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства по республике.

"В целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ <…> полностью учебно-воспитательный процесс был приостановлен в 11 школах (Моркинский, Звениговский, Медведевский районы), а также в 3 детских дошкольных учреждениях (Оршанский, Моркинский, Мари-Турекский районы)", - отмечается в сообщении.

За последнюю неделю (с 19 по 25 марта) в республике зарегистрировано свыше 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. "Это говорит о превышении эпидемического порога заболеваемости среди совокупного населения на 49,8 %, что остается практически на уровне прошлой недели", - сообщает в Роспотребнадзоре.

За минувшую неделю зарегистрировали 30 случаев заболевания гриппом среди взрослых и 15 - среди детей в возрасте до 14 лет. Из общего количества заболевших в 33 случаях обнаружен вирус гриппа В, в 6 - вирус гриппа A (H1N1), в 6 - вирус гриппа A (Н3N2).

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