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На развитие санитарной авиации в Карелии в 2018 году направят 27 млн рублей

В стране
26 марта, 18:21 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, марта. /ТАСС

Планируется, что по экстренным показаниям в специализированные стационары санитарная авиация совершит вылетов на 180 часов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 марта. /ТАСС/. Почти 27 млн рублей направят в Карелии на развитие санитарной авиации в 2018 году, сообщил в понедельник ТАСС начальник информационного, ресурсного и лекарственного обеспечения карельского Министерства здравоохранения Иван Красильников.

"В 2018 году Карелии на реализацию приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации", целью которого является увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, из федерального бюджета выделено 21,3 млн рублей, еще 5,6 млн рублей - из регионального", - сказал Красильников.

По его словам, планируется, что по экстренным показаниям в специализированные стационары санитарная авиация совершит вылетов на 180 часов. "В Карелии много труднодоступных мест, и важно оперативно эвакуировать и оказать медицинскую помощь человеку, чтобы сохранить жизнь", - отметил он.

По данным пресс-службы карельского Минздрава, в первом квартале в регионе санитарный вертолет совершил 21 вылет. Скорую специализированную медпомощь оказали 28 пациентам, в том числе восьми детям. Эвакуация пациентов проводилась из центральных районных больниц в профильные стационары Петрозаводска.

В 2017 году на году развитие санитарной авиации в регионе потратили 33 млн рублей, число вылетов составило более 220 часов. В рамках приоритетного проекта, в частности, реконструировали вертолетную площадку у республиканской больницы в Петрозаводске, добавил Красильников.

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