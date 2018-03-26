В Петербурге реконструируют тепломагистраль, которую в марте прорывало пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Тепломагистраль "Рылеевскую", которая проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, включили в программу реконструкции на лето 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая будет проводить работы, Алексей Водолазко.

Энергетики только за март пять раз ремонтировали эту тепломагистраль. Из-за аварий жители 38 домов периодически оказывались без отопления, а стоящие поблизости автомобили затапливало из-за бьющих из под воды фонтанов с горячей водой.

"Что касается 9-й советской [улицы], мы планируем начать реконструкцию в этом году. Уже провели несколько обследований, будут строить временный трубопровод для того, чтобы повысить надежность в следующем отопительном сезоне. Строить будем в межотопительный период 2018 года", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе "Теплосети", всего в 2018 году планируется отремонтировать 57,55 км трубопроводов, из которых по инвестиционной программе реконструируют 32,55 км, а капитальному ремонту подвергнутся 25 км труб. При этом в 2017 году реконструировали 43,44 км тепловых сетей.

Проблема аварийности на сетях тепло- и водоснабжения, которая особенно обострилась в Санкт-Петербурге в последнее время, связана с недостаточным количеством выделяемых средств на их обслуживание, рассказали ТАСС в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В частности, власти отмечали, что "Теплосеть Санкт-Петербурга" (25% акций принадлежат городу, 75% - ТГК-1) систематически недофинансирует свою инвестиционную программу. При этом в пресс-службе ТГК-1 ТАСС ранее объясняли, что решение проблемы надежности сетей компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" существенно осложняется неплатежами и задолженностью за теплоэнергию.