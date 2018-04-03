Там, где люди отодвинули горы

Построить монастыри и крепости в скалах нелегко и сейчас: например, в Анапе строительство небольшого отеля в скале из-за сложности работ заняло несколько лет. Скальные постройки Инкермана созданы в древности, и это говорит о том, что народы, населяющие тогда полуостров, преуспевали в ремеслах и технологиях. О скальных монастырях и крепостях Севастополя — в материале ТАСС.

Ровесник Рима

В крохотном по современным меркам помещении пещерного храма Святого апостола Андрея Первозванного горят лампады и свечи, на северной стене уместились три иконы, еще две — Богородицы и Спасителя — на алтарной преграде. Древние стены испещрены выбоинами: не то отметины минувших веков, не то следы Великой Отечественной войны, во время которой в Инкермане проходил один из рубежей обороны Севастополя.

Развернуть Монах Игнатий © Карина Сапунова/ТАСС Монах Игнатий © Карина Сапунова/ТАСС

"Эта пещерная церковь высечена в скале в I веке по Рождестве Христовом самим священномучеником Климентом Римским. При восстановлении монастыря в XIX веке храм освятили в честь Первозванного Андрея — первого апостола Крымской земли. Это старейший действующий пещерный храм на всей канонической территории Русской православной церкви", — поясняет монах Игнатий (Алексеев), руководитель информационно-издательского отдела севастопольского Свято-Климентовского пещерного мужского монастыря в Инкермане.

Римского епископа Климента в 98 году нашей эры в окрестности Херсонеса (ныне — Севастополя) сослал император Траян. На каторжных работах в каменоломнях добывался строительный камень, известный своей красотой и прочностью. Святитель не только не отступил от веры, но смог установить около 75 церквей. Он же создал храм в пещерах каменоломни, из которого к VIII–IX веку вырос мужской монастырь. Климент был казнен — его привязали к якорю и утопили в Черном море, а через некоторое время вода отошла, явив нерукотворную часовню, в которой покоились мощи святителя. Впоследствии он был причислен к лику святых, а море, согласно церковным источникам, ежегодно в годовщину его казни отступало, и паломники могли приложиться к мощам.

Изначально монахи жили в пещерах, находящихся в нескольких скалах вдоль Черной речки, текущей к морю. Со временем на плато над Монастырской скалой соорудили крепость Каламита, а в ней новые храмы, не сохранившиеся до нашего времени. Сейчас монастырь напоминает барельеф со вторым дном: парадная часть доступна для всеобщего обозрения, но построенные вплотную к скале здания продолжаются внутри каменной толщи.

Развернуть Свято-Климентовский монастырь © Владимир Смирнов/ТАСС Свято-Климентовский монастырь © Владимир Смирнов/ТАСС

В пещерном комплексе западного склона есть не только Андреевский храм, но и высеченная Свято-Климентовская соборная церковь с белыми колоннами, большим алтарем и геометрической росписью раннехристианских храмов, которая частично восстановлена. Здесь же устроен храм, посвященный святителю Мартину Исповеднику — римскому епископу, тоже сосланному на каменоломни, но уже в VII веке, во времена гонения на христиан в Византии. Эти три храма расположены в единой галерее и имеют общее пространство с западной стороны. Есть тут и своя звонница: колокола расположены на двух балконах, выходящих из пещер верхних ярусов.

В обители живут около 15 монахов и послушников, которые не только восстанавливают внешний облик монастыря и его историю, но и ремесленничают: здесь даже есть собственная мастерская резьбы по камню. В комнатах современная мебель, окна остеклены, стены оштукатурены, работает печное отопление. Для монахов давно выстроили отдельный корпус, но некоторые живут и в пещерных кельях.

Развернуть В монастыре есть своя звонница: колокола расположены на двух балконах, выходящих из пещер верхних ярусов © Карина Сапунова/ТАСС В монастыре есть своя звонница: колокола расположены на двух балконах, выходящих из пещер верхних ярусов © Карина Сапунова/ТАСС

"Почти вся территория, которую занимают внешние постройки монастыря, когда-то была в толще скалы. Местный белый камень очень ценился, и уже во времена римлян эта часть массива была разработана. Если посмотреть на скалу со стороны монастыря, то можно увидеть границы древней каменоломни: эти участки покрыты черными потоками. Те участки, где их нет, стесаны позднее", — поясняет отец Игнатий.

Разрушающаяся обитель

Если смотреть на "фасад" древней скальной части монастыря, то можно увидеть его в разрезе: вырубленные в скале храмы, хозяйственные помещения и кельи. Сохранились даже ниши под лежанки и иконные уголки. Нет только внешней стены.

Развернуть Вырубленные в скале храмы, хозяйственные помещения и кельи частично сохранились, но внешняя стена обрушена © Карина Сапунова/ТАСС Вырубленные в скале храмы, хозяйственные помещения и кельи частично сохранились, но внешняя стена обрушена © Карина Сапунова/ТАСС

"И время постаралось, и землетрясения, и войны, и люди… Температура внутри пещер стабильная, влажность тоже: помещения проветриваются, как нужно. Поэтому какой им нужен особый уход? По сути, никакого. Только не допускать вандального отношения", — поясняет монах Игнатий.

Во время Великой Отечественной войны Инкерман подвергался ожесточенным бомбардировкам и артобстрелам. В самом пещерном комплексе находился штаб знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Сильнее всего пострадала Свято-Никольская церковь, которая в 1905 году была построена на плато Монастырской скалы, "крыше" монастыря; немцы полагали, что именно в ней расположен штаб армии, и практически сравняли ее с землей.

"Видишь ту келью? — отец Игнатий показывает на одно из помещений в скале, у которого сохранился участок внешней стены с окошком. — Тут, вероятно, был дымоход, а в войну там мог располагаться пулеметный расчет, о чем говорит особенно много следов от неприятельских пуль вокруг".

На пользу монастырю не идет и то, что рядом с ним проложена железная дорога: от скалы до нее 50−100 метров, и когда идут тяжелые поезда, возникают вибрации, разрушающие камень. У подножия Монастырской скалы лежат громадные каменные блоки, по стене в неиспользуемой части ползут трещины. В советское время монастырь был закрыт, и безнадзорные пещеры пострадали от вандалов. Даже во внутренних помещениях сейчас можно увидеть "наскальные рисунки", оставленные туристами, например: "Ростов-на-Дону, 1972 год".

Развернуть От скалы до железной дороги не более 50−100 метров: проходящие мимо тяжелые поезда создают вибрации, разрушающие камень © Карина Сапунова/ТАСС От скалы до железной дороги не более 50−100 метров: проходящие мимо тяжелые поезда создают вибрации, разрушающие камень © Карина Сапунова/ТАСС

Кроме того, в советское время с обратной стороны Монастырской скалы продолжали активно добывать камень. С плато отлично виден громадный котлован с "узорчатыми" от работы горной техники скалами. На дне карьера озеро, глубина которого в некоторых местах превышает 50 метров: оно образовалось вместо священного монастырского источника в 1978 году, когда в результате работ на карьере были нарушены водоносные пласты. Источник, по преданию, был открыт по молитве самим Климентом Римским для страдающих от недостатка воды христиан. Родник считался целебным и не иссякал много веков, потому и озеро называют Святым.

"Озеро образовалось достаточно быстро, и говорят, на дне карьера даже осталась некоторая техника — ее не успели вывезти. Даже в самую жаркую погоду оно не мелеет — видимо, где-то есть подпитка. Тут всегда много чаек и крякв, а еще, говорят, много рыбы. Вода чистейшая. Многие приезжают сюда искупаться и порыбачить", — добавляет Игнатий.

По древней дороге

Попасть на плато Каламиты, которое расположено на Монастырской скале, можно двумя путями. В XIX веке паломники, прибывшие на лодках, поднимались по древней дороге. По ней же на протяжении нескольких веков завозились на плато грузы для форпоста и монастыря, потом — для турецкой крепости, ведь Инкерман — название, которое дали землям Тавриды турки, захватившие их в 1475 году и приспособившие монастырские строения и Каламиту для своих нужд.

Развернуть Свято-Климентовский монастырь на открытке начала XX века © Пресс-служба Инкерманского Свято-Климентовского монастыря Свято-Климентовский монастырь на открытке начала XX века © Пресс-служба Инкерманского Свято-Климентовского монастыря

Также подняться на плато можно по вырубленной в скале узкой лестнице, пройдя мимо звонниц и креста на макушке Пантелеимоновской церкви. Раньше лестница соединяла нижнюю и верхнюю части монастыря и была одним из самых важных объектов при обороне крепости, а сейчас выводит к ее руинам.

В 1634 году, когда в этих местах еще царила власть турок, русский иерей Иаков Лызлов, прибывший в Инкерман с духовной миссией, стал свидетелем явления неизвестного местного святого, изрекшего пророческие слова: "Азъ хощу Руси зде быти!", что означает: "Я хочу, чтобы здесь была Русь!" Эти слова впоследствии были высечены на замковом камне арки главных врат в башне Каламиты, и надпись хорошо видна до сих пор.

Развернуть Табличка "Азъ хощу Руси зде быти!" в монастыре © Карина Сапунова/ТАСС Табличка "Азъ хощу Руси зде быти!" в монастыре © Карина Сапунова/ТАСС

Такая же табличка, только в XXI веке, была помещена в пещерной части монастыря — еще до того, как Крым и Севастополь вернулись в состав России. Ее же разместили на арке нижних входных ворот уже после воссоединения.

Несмотря на то что советские власти официально закрыли монастырь в 1926 году, его жизнь продолжалась: сначала ее поддерживали оставшиеся в обители монахи и старцы, во время войны здесь размещался один из штабов Красной армии, а после освобождения Севастополя в пещерах и корпусах жили люди — город за время войны был почти полностью разрушен.

"У нас есть бабушка — смотритель в одном из храмов, так у нее и прописка была прямо в братском корпусе монастыря", — рассказывает отец Игнатий.

Активное восстановление обители началось в 1990-е годы. Сегодня Свято-Климентовский монастырь — один из наиболее значимых в Крыму. Кроме того, из-за своей древности и необычности он популярен не только у паломников, но и у туристов. Здесь даже планируют построить центр для паломников, но пока это задача на будущее, сейчас нет ни места, ни средств.

Карина Сапунова