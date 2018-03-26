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Более 160 учреждений в Петербурге на сутки отключат от теплоснабжения для проверки труб

В стране
26 марта, 19:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

По данным синоптиков, в среду 28 марта в Петербурге ночью будет минус 10-12 градусов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Более 160 лечебных и учебных заведений в Петербурге, в числе которых детские сады и школы, отключат от отопления из-за испытаний тепловых сетей, которые проводятся в конце отопительного сезона раз в пять лет для выявления ненадежных и потенциально опасных трубопроводов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", которое будет проводить испытания.

"На время температурных испытаний в Центральном, Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах отключат отопление в шести детских дошкольных учреждениях, 38 школах, 19 учебных учреждениях и 103 средних и высших учебных учреждениях, всего 166 учреждений", - сказали в пресс-службе и добавили, что испытания пройдут 28 марта.

По данным синоптиков, в среду 28 марта в Петербурге ночью будет минус 10-12 градусов, в окрестностях до минус 15 градусов. Днем - минус 2-4, небольшой снегопад, ветер западный и слабый.

Температурные испытания пройдут в Петербурге с 26 марта по 27 апреля. Главный инженер Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга, которое также отвечает за тепломагистрали города и будет тестировать трубы, Сергей Бабушкин сообщил журналистам в понедельник, что предприятие за месяц проведет 94 испытания в 13 районах города.

Энергетики отмечают, что во время испытаний в трубы для проверки будут заливать воду, температура которой может составить 110 градусов, и призывают горожан быть осторожными. Точные адреса, где будут проводить испытания, можно уточнить в управляющих и на сайтах энергетических компаний.

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