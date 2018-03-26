Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительным данным, в результате аварии сошли с рельсов восемь вагонов с щебнем, из них четыре вагона опрокинулись, пострадавших нет. На месте работает оперативная группа МЧС. Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа", - сказали в пресс-службе.