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Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области

В стране
26 марта, 23:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительным данным, в результате аварии сошли с рельсов восемь вагонов с щебнем, из них четыре вагона опрокинулись, пострадавших нет. На месте работает оперативная группа МЧС. Два аварийно-восстановительных поезда и сотрудники Свердловской железной дороги ликвидируют последствия происшествия на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа", - сказали в пресс-службе.

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