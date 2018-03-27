МЧС: в Алтайском крае подтоплены более 1,2 тыс. домов и более 3 тыс. приусадебных участков

БАРНАУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Талые воды подтопили уже 1 тыс. 255 домов и более 3 тыс. приусадебных участков в Алтайском крае, в регионе продолжается сход талых стоков в низменности при резком потеплении и большом количестве выпавших ранее осадков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"По последней информации, подтопления есть в 13 муниципальных образованиях и четырех городах, всего - в 79 населенных пунктах. Подтоплены 3 тыс. 35 участков, 1 тыс. 255 домов. Эвакуированы 1 тыс. 39 человек, из которых 123 находятся в пунктах временного размещения", - сообщили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, подтопления участков начались в городе Заринске и Барнауле. Как сообщалось ранее, одним из самых сложных по паводку стал Краснощековский район. Там из двух подтопленных сел отказывались эвакуироваться 561 человек. Пока, по данным МЧС, они находятся на месте и все еще не выезжают из населенных пунктов.

Общая численность спасателей на вторник в Алтайском крае составляет 1 тыс. 503 человека, в том числе от МЧС - 830 человек, задействовано более 400 единиц техники. В регионе работает группировка Сибирского спасательного центра, задействованы пять беспилотников для разведки и определения ущерба. Готовы 53 пункта временного размещения на 8 тыс. 399 человек, людей обеспечивают продуктами питания, им оказывается медицинская помощь.

Паводок снес пять мостов

Сообщается также, что поток талых вод снес пять мостов в предгорном Солонешенском районе Алтайского края - в несколько сел затруднен проезд, продукты в село Сибирячиха будут доставлять на лодках и вездеходах. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации района Виктор Горбачев.

"Снесло пять мостов - это те же мосты, которые были разрушены во время паводка в 2014 году (в 2014 году на Алтае было сильнейшее за 50 лет наводнение). В малых реках <...> уровень воды <...> поднимался до 3-4 м, в реке Ануй был пик 3,7 м, сейчас вода спала. В основном проезды во всех направлениях есть - лед, заторы, сдвигаем, но у нас отрезаны <...> село Елиново, Рыбное, на горную ферму - снесло мост. В Сибирячиху с 23 марта нет проезда - туда МЧС выехали на вездеходах; вода, продукты там есть - сейчас еще закупаем их в Бийске, будем на лодках доставлять", - рассказал Горбачев.

По словам главы администрации района, на реках ситуация стабилизировалась - вода упала до 2,6 м. Из-за климатических и географических особенностей высокогорья району не страшно солнце при таянии снегов, но опасен сильный ветер и обильные осадки, которые и вызвали подъем рек. Сейчас в Солонешенском районе минус 2 градуса, нового резкого снеготаяния здесь не ожидают. Ранее c территории подтопления эвакуировали 58 человек, сейчас они уже возвращаются домой.

Общая паводковая обстановка

Сложной остается ситуация в Краснощековском районе. Как пояснил ТАСС глава района Александр Бобрышев, за ночь вода упала на 30 см, но как будет развиваться ситуация дальше говорить сложно - в районе стоит минусовая температура, но вода пребывает. Он также отметил, что в двух подтопленных селах на сегодня остаются 561 человек, в основном взрослые мужчины, которые отказываются эвакуироваться - ранее из поселков вывезли детей и маломобильных граждан.

Как сообщила ТАСС владелица туробъектов Лариса Пастухова, в Чарышском районе, где паводковая ситуация может осложниться, до одной из турплощадок - Рыбацкой деревни она добраться не может: размыт мост на подъезде к большому мосту через реку Чарыш.

В 2014 году в крае пережили сильнейшее за 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.