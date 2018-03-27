В 2018 году в Ставрополье выделят около 300 млн рублей на поддержку местных инициатив

ПЯТИГОРСК, 27 марта /ТАСС/. Программа поддержки местных инициатив, активно реализуемая в благоустройстве территорий на Ставрополье уже более десяти лет, укрепляет доверие граждан к государству и является инструментом народовластия. Такое мнение высказал ТАСС во вторник депутат Думы Ставропольского края, заместитель председателя думского комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Александр Сысоев.

"Поддерживая местные инициативы, мы... укрепляем доверие в целом к государственной системе", - считает депутат.

Сысоев отметил, что главная идеология реализуемых на Ставрополье программ "Комфортная городская среда" и "Поддержка местных инициатив" - дать возможность населению не просто высказать пожелания, а воплотить в жизнь свои мысли по благоустройству территорий. "Очень важно, что люди реально участвуют в распределении бюджета, направленного на решение актуальных для них вопросов", - рассказал он.

По его словам, в 2017 году, объявленном губернатором Ставропольского края Годом местных инициатив, число проектов значительно возросло. В программу смогли включиться городские и сельские поселения с численностью населения свыше тысячи человек, что почти в пять раз увеличило количество потенциальных участников. На конкурс в 2017 году было представлено 125 муниципальных проектов, общая цена реализованных проектов составила 302 млн рублей, а объем финансирования по сравнению с 2013 годом, вырос в 4 раза.

"Проекты в основном касались благоустройства территорий и мест массового отдыха, обустройства и ремонта домов культуры, объектов физической культуры и спорта", - рассказал Сысоев.

Программа поддержки местных инициатив на сегодняшний день действует в 47 регионах России. Суть проекта заключается в том, что объекты первоочередного благоустройства территории определяются по мнениям, высказанным самими местными жителями, а в реализации на долевой основе участвуют средства краевого, местного бюджета и сами жители, которые могут вносить свою долю, в том числе строительными материалами или собственным трудом. Ставропольский край был первопроходцем внедрения программы. Развитие территорий муниципалитетов, основанных на местных инициативах, идет в крае уже 11 лет. В 2018 году на программу местных инициатив из регионального бюджета выделят 300 млн рублей.