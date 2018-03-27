Как в регионах Дальнего Востока готовятся к паводкам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Обильные снегопады и дожди создают опасность прихода сильного половодья, которое может привести к затоплению некоторых регионов Дальнего Востока, считает доцент кафедры океанологии и гидрометеорологии Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат географических наук Тамара Пономарева.

"О вероятности формирования опасных паводков можно судить по количеству накопленного снега. На настоящий момент оно выше нормы на большей территории региона, а наложение жидких осадков в апреле-мае может увеличить объем половодья", - сказала ТАСС Пономарева.

Синоптики отмечают, что вскрытие рек на Дальнем Востоке в этом году произойдет в близкие к обычным сроки: в первой декаде апреля - в Приморье и в Хабаровском крае, в середине апреля - начале мая - в Амурской области, на Сахалине, в Магаданской области и Якутии. Как регионы готовятся к весеннему паводку, какие меры предпринимают для минимизации последствий разлива рек, - в материале ТАСС.

Прогноз на половодье

Как сообщила ТАСС начальник отдела гидрологии суши Сахгидрометеоцентра Марина Черепанова, особенно сложную паводковую ситуацию прогнозируют на Сахалине и в Магаданской области, где за зиму выпало большое количество снега. Так, объем снегозапаса на юге Сахалина на 70% превышает норму.

"Зима в этом году была снежной и холодной. Паводковый сезон простым не ожидается, везде будут выходы воды на пойму и подтопления. Но самыми опасными районами в этом году будут бассейны рек Сусуя и Найба [окрестности Южно-Сахалинска, Долинский и Корсаковский районы]. Снегозапасы в окрестностях Южно-Сахалинска и Долинска на 70% больше обычных показателей", - сказала Черепанова.

По данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в бассейнах рек Магаданской области наблюдается повышенное содержание снега на 120 - 250%. На притоках рек Охотского побережья уровень воды в реках ожидается выше нормы на 0,6 м. Также ожидается превышение уровня воды в водохранилищах, но более точный прогноз станет известен в середине апреля.

В Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области, где зимой не было обильных осадков, отмечают, что сильный паводок ожидается в случае, если пройдут обильные дожди. "Зимой на территории стокообразующих районов бассейна Амура выпало немного снега. Возможность затопления присутствует, но без угрозы хозяйственных объектам. Серьезные паводки могут произойти в крае, если пройдут сильные дожди", - сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Наталья Ефремова.

Подготовка к паводку

В регионах принимают меры для предупреждения возможных последствий паводка. Например, в Амурской области заготовили более 1 тонны взрывчатых веществ для проведения взрывных работ на льду, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства лесного хозяйства области.

"Для снижения риска образования ледовых заторов на реке Амур запланированы работы по ослаблению структуры ледовых полей. Они выполняются спасателями Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Взрывные работы начнутся в первой декаде апреля, для этого подготовлено 1080 кг взрывчатых веществ", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в тех местах, где возможны ледовые заторы, а применять взрывчатку нельзя, спасатели пилят лед. Такие работы, например, будут вестись на участке подводного перехода нефтепровода у села Джалинда Сковородинского района.

По данным ГУ МЧС Якутии, в республике для ликвидации затороопасных участков и проведения экстренной эвакуации населения из зон возможных ЧС планируется задействовать 15 воздушных судов.

На Колыме, в Приморье и Якутии следить за паводками будут при помощи дронов. Так, по данным спасателей, десять дронов будет работать на самых сложных участках в Магаданской области, шесть беспилотников - в Приморье и два - в Якутии.

Пункты временного размещения

В Хабаровском крае, где в зону подтопления могут попасть более 100 населенных пунктов, подготовят 134 пункта временного размещения на случай возможной ЧС, сообщил ТАСС председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов.

"По данным муниципальных образований края, в зону возможного затопления [подтопления] попадает 115 населенных пунктов Хабаровского края, более 3 тысяч жилых домов, 19 учебных заведений, шесть объектов здравоохранения, 45 объектов ТЭК и ЖКХ и более 60 других объектов социального назначения. В зоне подтопления проживает более 18 тысяч человек. Органами местного самоуправления в случае необходимости спланировано развертывание 134 пунктов временного размещения, способных принять всех пострадавших граждан", - сказал Горохов.

Он отметил, что правительство края создало резерв на сумму 782,8 млн рублей для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Якутии, по данным ГУ МЧС республики, планируют задействовать 266 пунктов временного размещения общей вместимостью 27,7 тыс. человек. Здесь в зоне подтопления могут оказаться до 123 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований.

Инженерная защита

Для ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в Хабаровском крае и Амурской области создадут современные инженерные сооружения.

"В текущем году на строительство трех объектов в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре будет направлено 1,129 млрд рублей, в том числе 948,8 млн рублей из федерального бюджета", - сообщил ТАСС Горохов.

В Амурской области в 2018 году за счет субвенций федерального бюджета планируют завершить разработку проектно-сметной документации на углубление дна русел рек Селемджа и Большой Невер. Кроме того, будет начата разработка проектно-сметной документации на расчистку и углубление дна паводкоопасных участков русла ручья Восточный, рек Ярчиха и Белая, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов области.