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Пограничники спасли двух рыбаков, которых унесло в Баренцево море

В стране
27 марта, 11:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, марта. /ТАСС

Медицинская помощь спасенным не потребовалась

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МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району спасли двух рыбаков, которых на лодке унесло в Баренцево море. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления.

"В дежурную службу поступила информация, о том, что в районе северной оконечности острова Кильдин Баренцева моря потеряло ход маломерное плавсредство с двумя рыбаками на борту. В ходе операции рыбаки были спасены", - сообщили в ведомстве.

Моторная лодка, потерявшая ход, начала дрейфовать в открытое море. На помощь рыбакам был направлен пограничный сторожевой корабль. Рыбаков подняли на борт, медицинская помощь им не потребовалась. Лодку взяли на буксир, и спустя несколько часов рыбаки были доставлены в бухту Кут Баренцева моря.

В пограничном управлении добавили, что в прошлом году пограничниками в море было успешно проведено восемь поисково- спасательных операций, спасено 17 человек.

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