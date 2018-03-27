Пограничники спасли двух рыбаков, которых унесло в Баренцево море

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району спасли двух рыбаков, которых на лодке унесло в Баренцево море. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления.

"В дежурную службу поступила информация, о том, что в районе северной оконечности острова Кильдин Баренцева моря потеряло ход маломерное плавсредство с двумя рыбаками на борту. В ходе операции рыбаки были спасены", - сообщили в ведомстве.

Моторная лодка, потерявшая ход, начала дрейфовать в открытое море. На помощь рыбакам был направлен пограничный сторожевой корабль. Рыбаков подняли на борт, медицинская помощь им не потребовалась. Лодку взяли на буксир, и спустя несколько часов рыбаки были доставлены в бухту Кут Баренцева моря.

В пограничном управлении добавили, что в прошлом году пограничниками в море было успешно проведено восемь поисково- спасательных операций, спасено 17 человек.