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В Иркутской области от пневмонии скончался обитатель дома престарелых

В стране
27 марта, 12:54 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 27, марта. /ТАСС

Еще семь человек доставили в больницу

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ИРКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Мужчина, проживавший в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Братске Иркутской области, скончался от пневмонии, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"В период с 16 по 25 марта в доме-интернате зарегистрированы восемь случаев внебольничной пневмонии, в том числе один случай пневмонии с летальным исходом. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

По результатам вирусологического исследования специалисты зарегистрировали циркуляцию возбудителя внебольничной пневмонии как среди проживающих, так и среди персонала дома-интерната.

"В ходе эпидемиологического расследования выявлен ряд нарушений противоэпидемического режима: несвоевременное информирование территориального органа Роспотребнадзора о первых случаях заболевания, несвоевременная изоляция и госпитализация заболевших, непроведение лабораторного обследования заболевших и контактных лиц", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Братска ТАСС уточнили, что скончавшемуся от пневмонии мужчине было 63 года. "Это инвалид второй группы с ослабленным иммунитетом, в организме которого были обнаружены сразу два возбудителя - вирус гриппа и пневмококк", - сказали в пресс-службе.

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