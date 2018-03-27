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В Севастополе с 1 апреля введут безналичную оплату проезда

В стране
27 марта, 13:15 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

До конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют ввести безналичную оплату проезда в городском общественном транспорте с 1 апреля этого года. Об этом во вторник в заксобрании сообщил директор департамента транспорта Севастополя Игорь Титов.

"Электронная система оплаты проезда, ее можно разделить на две части - первое это карточка, которую можно прислонить к валидатору, а второе - единая [социальная] карточка севастопольца, которая выдается льготникам. Первая начнет действовать с 1 апреля, а вторая - это банковская карточка, срок - два месяца", - сказал Титов.

Он отметил, что до конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда - валидаторами. Их установят не только в автобусах и троллейбусах, но и на катерах и паромах, которые курсируют между северной стороной Севастополя и центром города.

Ранее сообщалось, что социальная карта жителя Севастополя - проект, реализуемый правительством города по аналогии с применением подобных карт в других регионах, в том числе в Москве, где с использованием социальной карты обеспечивается удобство реализации прав на льготный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, карта позволяет обеспечить удобство и безопасность получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных выплат и собственных средств. С помощью социальной карты можно оплачивать различные услуги, в том числе жилищно-коммунальные, налоги, рассчитываться за товары в магазинах.

По данным властей Севастополя, порядка 42% жителей города имеют право льготного проезда в общественном транспорте.

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