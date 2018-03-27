Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске начнется в апреле

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске, включающая работу по расширению автомагистрали, начнется в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Уже в апреле начнется реконструкция проспекта Ленинградский - одной из самых протяженных и загруженных магистралей (областного центра - прим. ТАСС). Проспект будет расширен до четырех полос, а в некоторых местах - до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, ливневая канализация и система наружного освещения трассы", - говорится в сообщении.

Цена двухлетнего контракта составляет 282,4 млн рублей, это средства как областного, так и городского бюджетов. В 2018 году на расширение проспекта выделено более 140 млн рублей.

На время реконструкции движение по проспекту будет осуществляться только по двум полосам вместо трех, что создаст трудности в организации движения. Завершить работы по расширению проспекта планируется к осени. По окончании ремонтных работ пропускная способность дороги увеличится вдвое.

Ленинградский проспект - одна из основных магистралей Архангельска. Она ведет в том к числе к выставочному центру "Норд Экспо", строительство которого планируется завершить до конца 2018 года. В 2019 году центр должен стать основной площадкой проведения международного форума "Арктика - территория диалога".

Кроме того, нагрузка на дорогу резко возрастет во время проведения ремонта железнодорожно-автомобильного моста через Северную Двину, проектные работы по которому РЖД планирует завершить в 2018 году. Ремонт запланирован на 2019 год и в этот период мост будет пропускать только поезда. Автомобильный поток переместится на Краснофлотский автомобильный мост, основной дорогой к которому является как раз Ленинградский проспект.