Власти Севастополя намерены утвердить генплан развития города летом 2018 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя намерено утвердить генеральный план развития города летом 2018 года после повторного публичного обсуждения и принятия его Заксобранием. Об этом во вторник в севастопольском парламенте сообщила глава департамента архитектуры и градостроительства города Марина Ракова.

Ранее сообщалось, что в мае прошлого года первоначальный проект генплана Севастополя представили на публичных слушаниях, тогда жители города подали порядка 11 тыс. обращений о корректировке документа. В результате проект генплана отправили на доработку, а процесс его принятия и утверждения приостановили.

"К середине апреля проектировщики сдают нам материал, который мы запускаем на согласование. Планируемый срок повторного публичного представления проекта - май 2018 года, утверждения - июнь 2018 года", - сказала Ракова.

Она уточнила, что проект генплана планируется внести в Законодательное собрание Севастополя в июне, однако дата его утверждения будет зависеть от даты размещения документа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

По словам Раковой, утвердить генплан, согласно закону, можно лишь спустя три месяца с момента размещения документа в этой информационной системе. Помимо этого, она отметила, что, учитывая большое количество корректировок, внесенных после первых публичных слушаний и доработки, проект будет повторно согласовываться с федеральными министерствами.

История вопроса

Действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. Сейчас власти вынесли проект документа на суд общественности, и первые публичные слушания по проекту состоялись в первой половине мая этого года.

Тогда жители города высказали критику в адрес предложенного проекта. Большинство из них касались того, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы.

Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено.

Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки. Позже власти заявили, что процесс принятия Генплана остановлен, а сам документ направлен на доработку.