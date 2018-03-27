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Павильоны на остановках первого частного трамвая "Чижик" в Петербурге появятся в мае

В стране
27 марта, 18:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Перевозку пассажиров "Чижик" начал 7 марта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Подрядчик завершит установку 12 современных остановочных павильонов для первого частного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в мае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, перевозку пассажиров "Чижик" начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы завершились.

Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.

"Завершение первых этапов проекта предполагает благоустройство и озеленение территорий, которые будут выполнены в агротехнические сроки, до середины июня 2018 года. В течение мая текущего года будут запущены оборудованные "под ключ" остановочные павильоны", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе концессионера проекта Транспортной концессионной компании, подрядчик по этим работам "ЛСР Строй" (входит в "Группу ЛСР") установит 12 современных остановочных павильонов, оборудованных электронными табло о прибытии транспорта и подсветкой.

Власти также обсудили с подрядчиком и концессионером дальнейший план развития трамвайной сети в Красногвардейском районе и продление уже существующих маршрутов.

О проекте

Современный трамвай "Чижик", который курсирует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, - первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумный ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией "ЛСР Строй" (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов. Стоимость аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

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