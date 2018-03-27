В Ставрополье выделят дополнительные средства на программу "Безопасный город"

СТАВРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Программа "Безопасный город" в 2018 году охватит новые микрорайоны Ставрополя и получит дополнительное финансирование, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Об итогах прошедшего года говорили на очередном заседании администрации города. Глава города Андрей Джатдоев поручил и дальше развивать систему, заходить в новые районы, менять устаревшую технику на современную. На эти цели будут выделены дополнительные средства", - сообщает пресс-служба, не уточнив сколько средств планируется выделить.

В рамках развития муниципальной системы оповещения и видеонаблюдения по программе "Безопасный город" в 2017 году в Ставрополе уже установили 174 новые видеокамеры, в том числе при поддержке предприятий и организаций. "Всего за безопасностью жителей в городе следят 1591 камера, охватывающие места массового отдыха людей, объекты образования, культуры и спорта, остановки, улицы и перекрестки дорог", - сообщает пресс-служба.

Систему оповещения также дополнили два новых оконечных устройства, появившихся на улицах Чехова и Южный обход. Теперь зона охвата населения составляет 75%, что обеспечивается 38 комплексами "Гром", 58 сиренами, 10752 проводными радиотрансляционными точками и 18 мобильными техническими средствами оповещения.

Систему "Безопасный город" планируется внедрить во всех регионах России до 2020 года. Она позволит постоянно контролировать работу потенциально опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских улицах и площадях.