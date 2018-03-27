Более 113 тыс. россиян подали заявку на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заявление о желании получить "дальневосточный гектар" подали более 113 тыс. россиян. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Качаева.

"На получение земли в рамках программы "Дальневосточный гектар" подано более 113 тыс. заявок",- сказал Качаев и отметил, что "обладателями земли по программе "дальневосточного гектара" уже стали более 40 тыс. россиян".

"Начиная с сентября 2017 года, в среднем поступает 2-2,5 тыс. заявлений в месяц. Мы планируем реализовать программу информационного продвижения этого проекта - рассказать о преимуществах и мерах поддержки для того, чтобы увеличить интерес и количество поданных заявок", - добавил замминистра.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.