Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме "Сообщество" в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Роль некоммерческих организаций (НКО) в пропаганде здорового образа жизни и развитие здравоохранения станут одними из ключевых тем первого в текущем году форума "Сообщество", который открывается в среду в Астрахани.

"Важна и пропаганда здорового образа жизни. Все эти вопросы [здравоохранения и здорового образа жизни] мы не только обсудим на предстоящем форуме, но и сразу же совместно с экспертами, НКО и органами государственной власти будем искать решение выявленных проблем", - сказал замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов, слова которого приводит пресс-служба ОП.

Программа форума и его участники

Программа мероприятия традиционно будет состоять из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий, имеющих целью выход на реальные решения выявляемых в регионе проблем развития некоммерческого сектора. "Программа рассчитана на два дня. Накануне открытия форума в рамках нулевого дня члены ОП РФ и эксперты проводят выездные общественные проверки и встречи с гражданами", - сказали ТАСС в пресс-службе палаты.

Участники форума, как пояснили в ОП РФ, обсудят развитие медицины в спорте, взаимодействие СМИ и НКО в реализации социально значимых проектов в сфере здравоохранения, полноценное участие людей с врожденными заболеваниями в жизни общества, а также модернизацию содержания учебного предмета "Физическая культура". Второй день форума посвятят изучению успешных практик фандрайзинга (технология сбора средств - прим. ТАСС), теме профессионального волонтерства и информационной активности некоммерческих организаций.

В форуме примут участие члены федеральной палаты: секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья Николай Дайхес, председатель комиссии по развитию информационного сообщества Евгений Примаков, председатель комиссии по социальной политике Наталья Починок.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, форум состоится на площадке Государственного театра оперы и балета. Ожидается более 60 экспертов, общее число участников составит порядка 1200 человек. Также на площадках мероприятия астраханские медики проведут бесплатные консультации для жителей региона: можно будет бесплатно узнать уровень глюкозы в крови, пообщаться со специалистами в области эндокринных заболеваний, онкологии, врачебной физкультуры, пройти обследование в рамках проекта "Узнай свой ВИЧ-статус".

О форуме

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.