Долги по зарплате погасили перед 750 работниками стройпредприятия в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 28 марта. Задолженность по зарплате в размере 5,6 млн рублей погасили перед сотрудниками строительно-монтажного предприятия Комсомольска-на-Амуре после вмешательства прокуратуры. Об этом в среду сообщается на сайте надзорного ведомства Хабаровского края.

"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре <...> установила, что перед более чем 750 работниками строительно-монтажной компании АО "Энергоремонт" имеется задолженность по заработной плате за январь 2018 года в размере 5,6 млн рублей. <...> Задолженность погашена в полном объеме с учетом компенсации за задержку выплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что само предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"). Назначены штрафы на общую сумму 66 тыс. рублей.