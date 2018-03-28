СК проводит проверку после инцидента на рейсе Екатеринбург - Анталья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку из-за хулиганства на самолете рейса Екатеринбург - Анталья. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Появилась информация о том, что на борту самолета, следующего из Екатеринбурга в Анталью, пьяный пассажир устроил дебош. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент на борту самолета произошел во вторник вечером, 27 марта", - сказали в пресс-службе, не уточнив данные об авиакомпании, которой принадлежит самолет.