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СК проводит проверку после инцидента на рейсе Екатеринбург - Анталья

В стране
28 марта, 6:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

По предварительным данным, пьяный пассажир устроил дебош

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку из-за хулиганства на самолете рейса Екатеринбург - Анталья. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Появилась информация о том, что на борту самолета, следующего из Екатеринбурга в Анталью, пьяный пассажир устроил дебош. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент на борту самолета произошел во вторник вечером, 27 марта", - сказали в пресс-службе, не уточнив данные об авиакомпании, которой принадлежит самолет.

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