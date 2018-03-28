Тренировки сотрудников торговых объектов пройдут на Сахалине после трагедии в Кемерове

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области после трагедии в Кемерове распорядилось провести тренировки на торговых предприятиях региона по отработке действий в случае возникновения ЧС. Об этом в среду на совещании сообщила глава регионального Минторга Инна Павленко.

"Именно владельцы объектов и арендаторы помещений несут ответственность за безопасность сотрудников и посетителей. И при возникновении чрезвычайной ситуации именно от них будут в конечном итоге зависеть последствия. Поэтому вы должны разработать планы проведения тренировок на своих объектах. И не просто разработать и положить в папочку, а обеспечить практическую отработку навыков всеми сотрудниками", - сказала Павленко.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

28 марта в России объявлен днем общенационального траура.