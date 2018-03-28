Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренировки сотрудников торговых объектов пройдут на Сахалине после трагедии в Кемерове

В стране
28 марта, 7:48 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 28, марта. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области после трагедии в Кемерове распорядилось провести тренировки на торговых предприятиях региона по отработке действий в случае возникновения ЧС. Об этом в среду на совещании сообщила глава регионального Минторга Инна Павленко.

"Именно владельцы объектов и арендаторы помещений несут ответственность за безопасность сотрудников и посетителей. И при возникновении чрезвычайной ситуации именно от них будут в конечном итоге зависеть последствия. Поэтому вы должны разработать планы проведения тренировок на своих объектах. И не просто разработать и положить в папочку, а обеспечить практическую отработку навыков всеми сотрудниками", - сказала Павленко.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

28 марта в России объявлен днем общенационального траура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Сахалинская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
Темы дня
Новости партнеров
Реклама