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Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу

В стране
28 марта, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Отмечается, что содержащие трассы организации оперативно расчистили проезжую часть и обеспечили безопасный проезд автотранспорта

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Движение по всем четырем зимним региональным автодорогам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось в среду после метели. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Проезд по всем зимникам регионального значения открыт. После метели организации, содержащие зимние автомобильные дороги, оперативно расчистили проезжую часть и обеспечили безопасное движение для автотранспорта", - говорится в сообщении.

На трех зимних трассах Салехард - Надым, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Уренгой - Красноселькуп можно проехать на машинах весом до 30 тонн, на зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале разрешено движение для полноприводных автомобилей массой до 20 тонн.

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