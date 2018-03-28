Закрытые из-за метели зимники на Ямале возобновили работу

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Движение по всем четырем зимним региональным автодорогам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновилось в среду после метели. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Проезд по всем зимникам регионального значения открыт. После метели организации, содержащие зимние автомобильные дороги, оперативно расчистили проезжую часть и обеспечили безопасное движение для автотранспорта", - говорится в сообщении.

На трех зимних трассах Салехард - Надым, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Уренгой - Красноселькуп можно проехать на машинах весом до 30 тонн, на зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале разрешено движение для полноприводных автомобилей массой до 20 тонн.