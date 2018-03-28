Получатели "дальневосточных гектаров" объединяются в туристическую ассоциацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Инициативная группа получателей "дальневосточных гектаров" подала документы об организации Ассоциации туризма на Дальнем Востоке и разрабатывает туристический бренд "НаКрайЗемли". Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Всего за месяц с небольшим к нашему проекту присоединились 54 участника. Мы планируем связать туристические маршруты по разным направлениям и для различных целевых аудиторий. Экотуризм, туризм для людей старшего возраста, ботанический туризм, фото-туризм и многие другие не менее увлекательные темы. Для этого мы подали заявление о создании Ассоциации туризма на Дальнем Востоке в Минюст, а также открыли сайт, где размещаем наши туристические проекты", - цитируются в сообщении слова участника программы "дальневосточный гектар", одного из организаторов объединения, Дениса Анциферова.

Инициаторы уже разработали сайт, где на карте представлены десятки туристических локаций на "гектарах" всего Дальнего Востока. Здесь можно зарегистрировать кабинет, создать свою страничку, рассказать о своем проекте, например, турбазе или кемпинге. Главное условие - быть участником программы "дальневосточный гектар". Посетитель сайта сможет выбрать себе тур или скомпилировать маршрут по нескольким туристическим проектам и достопримечательностям. Сейчас организаторы дорабатывают сервисы и наполняют портал.

"Общественное объединение создается для представления интересов владельцев "туристических гектаров" в российских и международных правительственных и неправительственных учреждениях и организациях, популяризации проектов, формирования единых стандартов при оказании туристических услуг, обучения и информационной поддержки членов Ассоциации, а также защиты коллективных интересов", - уточняет пресс-служба Минвостокразвития.

Программа "дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.