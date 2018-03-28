В ПФО выбрали проекты благоустройства

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жители регионов Приволжского федерального округа определили лучшие проекты по благоустройству территорий, которые реализуют в ближайшее время в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В числе победителей в большинстве случаев оказались проекты реконструкции городских парков и набережных.

18 марта во многих российских регионах одновременно с выборами главы государства проходило голосование за те или иные проекты благоустройства общественных территорий. В Уфе большинство проголосовало за благоустройство отдаленных от центра города районов, в Самаре горожане высказали свое мнение по поводу вида на Волгу с крутого волжского склона, а в Саратовской области в результате голосования должны появиться новые памятники - поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой.

В Самаре откроют вид на Волгу

В Самарской области на общественное голосование выставили почти 400 проектов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, свой выбор в результате сделал почти 1 млн человек, то есть почти каждый третий житель области.

"Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях", - цитирует пресс-служба врио первого зампредседателя облправительства Виктора Кудряшова.

Одним из наиболее значимых для жителей Самары стало голосование о дальнейшей судьбе построенного в 2015 году на крутом волжском склоне в центре города монумента "Гордость, честь и слава Самарской области". Стена монумента шестиметровой высоты частично закрыла прежний вид со склона на Волгу, что вызвало немало критики со стороны горожан. В ходе голосования большинство высказались за то, чтобы сделать стену пониже и открыть вид на волжские просторы.

Также в Тольятти должен появиться сквер, посвященный 50-летию выпуска первого автомобиля "ВАЗ" - легендарной "копейки" "ВАЗ-2101". Работы по его созданию планируют начать в этом году и завершить в следующем.

Благоустройство парка и сквера в Уфе

В голосовании за территории для благоустройства приняли участие почти половина жителей Уфы, при этом они отдали предпочтение общественным пространствам за пределами центра столицы Башкирии, сообщили в пресс-службе мэрии города. Территории в отдалении от центра города по большей части являются практически единственными местами отдыха в этих районах.

Большинство выбрали парк "Кашкадан" - излюбленное место отдыха жителей микрорайона Сипайлово и близлежащих районов. В ходе реконструкции вдоль озера откроют видовые площадки, небольшую сцену превратят в амфитеатр с видом на воду, аллеи украсят миниатюрными скульптурами. На втором месте по итогам голосования - сквер "Волна" в микрорайоне Затон - единственное место отдыха граждан в этом микрорайоне. Помимо традиционного обустройства, дизайн-проектом здесь предусмотрены велосипедные дорожки, детский уличный городок, скейт- и веревочный парки.

Памятники Пушкину и Гончаровой в Саратовской области

В Саратовской области по итогам голосования жители 12 городов проголосовали за благоустройство скверов, детских парков, бульваров - в зависимости от того, какие проекты больше понравились самим горожанам.

Так, например, в городе Аткарске, где жителям предложили на выбор проекты по благоустройству городской площади, бульвара имени аткарской пионерки Вали Макеевой или городского парка, больше всего голосов набрал проект по обустройству бульвара. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь министерства строительства и ЖКХ области Вячеслав Пашковский, предполагается, что бульвар станет точкой притяжения жителей - его изолируют от окрестных улиц плотными полосами насаждений, положат плитку, установят светильники и скамейки.

Жителям города Ершова предложили выбрать проект благоустройства из 11 разных вариантов - это, например, благоустройство пешеходной зоны, обустройство мини-стадиона, установка спортивно-игрового комплекса и т. д. В итоге победил проект благоустройства городского парка им. А. С. Пушкина. В парке предлагают организовать велодорожку, построить летний кинотеатр, детскую и спортивную площадки. Но самое главное в городе установят памятники поэту Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, каких еще не было в городе.

Обустройство набережной Урала в Оренбурге

В Оренбурге жители выбирали между реконструкцией набережной реки Урал и обустройством городских парков. Лидером народного голосования стал проект реконструкции набережной. В декабре прошлого года на набережной открыли исторический спуск к реке после реконструкции, которую провели впервые за последние 35 лет.

Теперь спуск к Уралу полностью восстановили в том виде, в каком он был построен в 1950-х годах. В этом году предстоит второй этап реконструкции набережной - обустройство территории и деление на зоны - пешеходные, беговые, спортивные и игровые.

Реконструкция набережной Суры в Пензе

В Пензенской области голосование по проектам благоустройства проходило не 18 марта, как во многих регионах России, а 23. "Несмотря на то, что голосование выпало на рабочий день, жители достаточно активно голосовали", - отметил начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Большинство пензенцев проголосовали за продолжение реконструкции набережной реки Суры, начатой в 2016 году. По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, власти планируют организовать на набережной различные локации для прогулок и отдыха, велопарковки, амфитеатр.

В Татарстане проекты выберут в интернете

В Татарстане голосование по благоустройству решили провести в интернете для охвата большей части населения, сообщили ТАСС в пресс-службе помощницы президента Татарстана Наталии Фишман. 14 марта в республике запустили общереспубликанский онлайн-опрос по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2019 году.

Вначале жители могут проголосовать за объекты из уже предложенных вариантов, а также выдвинуть на голосование другие территории. Затем им предстоит проголосовать за конкретные функциональные зоны в ранее выбранных общественных пространствах - детские игровые комплексы, парковочные места, сцены, площадки для выгула собак и многое другое.

Власти рассчитывают, что в опросе примут участие более 1 млн человек - это активные пользователи портала услуг Татарстана. Онлайн-опрос планируется завершить 20 мая, а итоги голосования подведут 20 июня.