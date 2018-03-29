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Работы детской студии из Грозного выставят в Нью-Йорке

В стране
29 марта, 10:52 UTC+3

Экспозиция будет посвящена вайнахской культуре

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© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
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© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

Работы преподавателей и учеников грозненской частной школы искусств "Арт-студия" планируется представить в экспозиции, посвященной вайнахской культуре, в Нью-Йорке нынешним летом. Ранее воспитанники студии занимали призовые места на различных всероссийских выставках.

Школу искусств "Арт-студия" сестры Луиза и Элиза Албастовы открыли в столице Чечни пять лет назад. Проект, который начинался с одного кабинета, за это время превратился в уникальную для региона студию с креативной и талантливой командой преподавателей. Школа охватывает самые различные направления, в том числе Fashion illustration, обучение игре на скрипке, фортепьяно, вокалу, интерьерному скетчингу, академическому рисунку, живописи маслом, акварелью и гуашью. На базе студии проходят тренинги и семинары. За пять лет обучение в школе прошли около 4 тыс. детей и взрослых.

"Это уникальный проект для Чечни, потому что мы работаем не по школьной программе, у нас как бы дружеские отношения с учениками: не по принципу "учитель — ученик", а к каждому ребенку индивидуальный подход, учитывающий пожелания самих детей и родителей. Мы разработали авторскую методику преподавания, по которой можно начать учиться играть на пианино в любом возрасте, освоить его за короткий срок и не хуже тех, кто честно окончил музыкальную школу. И этот метод работает, мы получаем великолепные результаты", — рассказала ТАСС руководитель студии Луиза Албастова.

Таисия Боршигова

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