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Половодье на Ставрополье в 2018 году может превысить средние значения

В стране
28 марта, 15:59 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 28, марта. /ТАСС

Интенсивное таяние снега перейдет в активную фазу предположительно в середине апреля

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СТАВРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Количество осадков на Ставрополье зимой 2018 года вдвое превысило норму, в марте местами по региону выпало до пяти норм осадков. Половодье в регионе может пройти с превышением средних значений, сообщила в среду на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник регионального Гидрометцентра Нелли Кравченко.

"В результате сложившихся к концу марта гидрометеорологических условий можно ожидать, что половодье в 2018 году на большинстве рек края будет преимущественно выше среднемноголетних значений", - сказала она.

Накопление влаги в почве началось еще зимой. "С учетом того, что в зимний период выпадало осадков в 1,5 - 2 раза больше нормы ежемесячно, впитываемость влаги в почве в настоящее время ограничена, в связи с этим большая часть дождевого стока попадает в реки", - сказала Кравченко.

Значительный запас влаги сохраняется и в горах, где таяние снега уже начинается. "По результатам маршрутных снегомерных съемок, проведенных в горах Карачаево- Черкесской республики ... на высоте от 1650 до 2600 метров запасы воды в снеге составляют от 114% до 255% от нормы. В прошлом году они составляли 35-90%. Интенсивное таяние снега уже начинается, в активную фазу перейдет, по прогнозам, в середине апреля, при повышении температурного режима", - отметила главный метеоролог края.

В некоторых районах Ставрополья в марте выпавшие осадки в пять раз превысили норму. В ближайшие два дня в регионе ожидаются дожди, метеорологи увеличили частоту замеров уровней на основных гидрологических постах. "Поднялись грунтовые воды в Минераловодском, Кочубеевском, Андроповском и Петровском районе, потому что поступают заявки от сельхозоизводителей о том, что наблюдаются уже частичные подтопления всходов на полях", - сказала Кравченко.

Как сообщает пресс-служба губернатора края, на особом контроле сейчас акватория реки Калаус, уровень воды в реке в районе города Светлограда не достигает предельных отметок, но остается повышенным. Службы ЖКХ и МЧС находятся в режиме постоянной готовности, организованы подворовые обходы для предупреждения населения о потенциальной опасности. Губернатор Владимир Владимиров распорядился подготовить средства краевого резервного фонда для оперативного реагирования на изменения ситуации.

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