Перевод поселка Умба Мурманской области с мазута на торф потребует 400 млн рублей

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Проект перевода системы теплоснабжения старинного поселка Умба на побережье Белого моря в Мурманской области с использования привозного дорогостоящего мазута на местный торф будет реализован за 400 млн. рублей. Как сообщает в среду пресс-служба регионального правительства, экономия областного бюджета за весь срок реализации проекта составит более 1 млрд рублей за счет снижения тарифа, который сейчас субсидируется областными властями.

"Принято решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения в поселке Умба с использованием местных видов топлива в рамках концессионного соглашения", - сказали в пресс-службе.

Проект предполагает комплексную модернизацию системы централизованного теплоснабжения поселка за счет строительства четырех биотопливных котельных и реконструкции аварийных участков тепловых сетей, а также замещения морально и физически изношенного оборудования. Срок реализации проекта 15 лет, объем инвестиций более 400 млн рублей.

Зависимость системы теплоснабжения от мазута является одной из серьезных проблем в Мурманской области. Дороговизна привозного мазута вынуждает власти субсидировать часть расходов за счет бюджета, чтобы ограничить рост тарифов для населения. Для решения проблемы областные власти во взаимодействии с правительством РФ приняли решение разработать комплексный проект модернизации энергосистемы области в период до 2030 года с вытеснением мазута из топливного баланса за счет перехода на газ, электроэнергию или местные виды топлива. --0--иф/нвс