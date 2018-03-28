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Власти Петербурга выделят на создание "Белорусского квартала" 390 млн рублей

В стране
28 марта, 16:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Жилой комплекс расположат в Калининском районе города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в рамках соглашения с правительством Белоруссии выделят из бюджета города на ближайшие два года 390 млн рублей на строительство жилого комплекса "Белорусский квартал", сообщил в среду губернатор города Георгий Полтавченко на заседании Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии.

Как сообщалось ранее, концепцию строительства "Белорусского квартала" в Петербурге и симметричного "Петербургского квартала" в Минске обсуждают с момента подписания соглашения о создании Совета делового сотрудничества правительства города и Белоруссии в 2006 году. В Петербурге квартал планируют разместить в Калининском районе города, а в Минске - вблизи проспекта Дзержинского.

"Петербургской стороной предусмотрено выделение на 2018-2019 годы средств в объеме 390 млн рублей на проектирование и строительство пяти многоквартирных домов, инженерной подготовки "Белорусского квартала", - сказал Полтавченко.

Он добавил, что эти средства также направят на обеспечение транспортного сообщения квартала.

В конце прошлого года состоялся конкурс на определение архитектурных решений жилых комплексов. В итоге отобрали проект "Журавли" для строительства в Петербурге - он предусматривает застройку на площади в 24,4 га 62 тыс. кв. м жилья. Для строительства в Минске отобрали проект "Петровские верфи" - строительство на площади порядка 6 га около жилого района с общей площадью 64 тыс. кв. м жилья.

В ходе совета председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Павел Лучинович отметил, что власти столицы Белоруссии также выделили средства на создание "Петербургского квартала", однако не уточнил объем финансирования.

О совете

Совет делового сотрудничества правительства Петербурга и правительства Белоруссии создали в 2006 году. Основными его задачами являются содействие бизнесу, расширение кооперации между предприятиями Белоруссии и Петербурга, реализации совместных экономических, социальных, научных и культурных проектов.

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